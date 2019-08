La nota publicada este miércoles por Página/12, que reveló en exclusiva el contrato de 10 millones de pesos para emitir en la Televisión Pública la segunda temporada de Vas viajar en mi sidecar, fue profusamente reflejada por diversos medios y en las redes sociales. A pesar de la supuesta "desmentida" del conductor y escritor Federico Andahazi y su tuit que afirmaba que se trataba de "fake news de principio a fin", la información descripta por este diario fue confirmada por el mismo Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMCP).

El debate se trasladó a los estudios de televisión, donde el mismo Andahazi pretendió -en una entrevista telefónica con Intratables- no saber nada sobre la posible emisión en la pantalla estatal, no conocer a la productora encabezada por Rodrigo Daniel Elizalde, no poseer ningún contrato, tener estipulado un sueldo de solo 70 mil pesos pero no haber cobrado aún por ello.