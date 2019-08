Una nueva misión del Fondo Monetario Internacional arribó al país el sábado. Las actividades de los representantes del principal acreedor individual del país comenzaron por la tarde en un encuentro reducido. El titular del Palacio de Hacienda, Hernán Lacunza, junto con el presidente del BCRA, Guido Sandleris, se reunieron con el Director del Departamento para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y el jefe de misión para el país Roberto Cardarelli. “El equipo viene para analizar los recientes acontecimientos y hablar de los planes de política con las autoridades”, indicaron desde el FMI al anunciar el viaje que los técnicos del organismo querían concretar desde el lunes pasado tras el cimbronazo político y financiero que siguió a los resultados de las elecciones primarias. En diálogo con PáginaI12, Lacunza precisó que la visita no constituye la supervisión formal que estará a cargo de evaluar el cumplimiento de las metas antes de recomendar un nuevo desembolso. Los colaboradores del funcionario aseguran que la transferencia por 5400 millones de dólares. Las conversaciones se retomarán el domingo cuando se espera que se anuncie la fecha para la evaluación formal del Fondo.



¿Cuál es el motivo de la visita del Fondo Monetario Internacional?

Viene el Fondo. No va a haber novedades. Vamos a trabajar sábado y domingo. No es una revisión formal sino un encuentro de seguimiento. Es un primer contacto. Yo hablé con ellos el lunes a la noche y estaban listos para venir el martes o miércoles. Yo les dije que me dieran una tregua para hablar en un par de días. Definimos el jueves pasado que vengan este fin de semana. No tiene un nombre formal es una reunión de seguimiento.

¿Es la misión de supervisión formal que realiza la evaluación necesaria para validar el desembolso por 5400 millones de dólares o será necesaria una nueva visita?

Es probable que tengan que volver. No lo sé. No puedo responder preguntas que no sé.