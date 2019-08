El director de Defensa Civil, Daniel Russo, aseguró que "puede ser imperceptible" en la Ciudad de Buenos Aires la llegada de la nube de humo proveniente de los incendios en la Amazonia esperada para "martes o miércoles", y recordó que la Ciudad vive inmersa en una capa de smog "que afecta mucho más a la salud".



Además informó que las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta Corrientes y Misiones -donde ya llegó el humo- no han reportado problemas sanitarios o de otro tipo vinculados a esta irrupción.



"Sabíamos por el Servicio Meteorológico que paulatinamiente iba a ir ingresando una cantidad de humo a una altura entre los mil y 1.500 kilómetros: esto, por la distancia del suelo y la diseminación propia de las partículas a medida que se alejan del foco, no puede causar mayores problemas", señaló Russo.



No obstante, el funcionario aclaró que "la secretaría de Salud de la Nación lo está monitoreando junto con las secretarías provinciales" para prevenir cualquier contingencia. "Todas las grandes urbes producen un smog al que no le damos importancia porque estamos acostumbrados, pero a partir de lo que ocurre en Brasil, la gente está más alerta", dijo.



Agregó: "Sin embargo, no hay denuncias de parte de los organismos de salud de las provincias sobre sobre más gente con problemas de visuales o de las vías respiratorias".



En cuanto a la llegada de la nube a Buenos Aires, Russo se mostró escéptico respecto a cuán evidente será el fenómeno para la población: "No sé si será perceptible", dijo.



"Constantemente, la Ciudad tiene una cantidad de smog producida por la combustión de motores que afecta más a la salud que esto que viene del Amazonas", agregó.



"De mantenerse la situación meteorológica prevista (viento norte), se espera que llegue al norte y centro de la provincia de Buenos Aires a partir del lunes", dijeron.



El organismo advirtió que, a pesar de la altura a la que se desplaza, "es posible que parte del humo pueda depositarse en capas cercanas a la superficie, en concentraciones bajas, y provocar disminución en la visibilidad".