Bajo la gestión del ex ministro de Producción Luis Contigiani, el Observatorio de Importaciones tomó una notoriedad tal que lo ubicó casi como el único espacio de resistencia a la política económica del gobierno nacional. En un escenario de crisis mucho más apabullante como el actual, la titular de esa cartera, Alicia Ciciliani, aseguró que el organismo "continúa y se encuentra fortalecido", aunque confió que "las importaciones han dejado de ser un problema en la estructura productiva".

-Participó del acto aniversario de la Bolsa de Comercio. ¿Cómo tomó que el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, dé un discurso de campaña y pida el voto en un evento protocolar?

-Me llama mucho la atención cómo se está perdiendo brutalmente la diferenciación entre la gestión del Estado y el interés político partidario. Lo había visto en la inauguración de la Sociedad Rural de Venado Tuerto con otro funcionario, se repitió acá y me dijeron que el presidente Macri cerró la Mesa de Competitividad de la Carne pidiendo el voto, como si lo bueno de la Argentina estuviera atado a si ellos siguen siendo gobierno. Es una crisis institucional, pregonar la república y no diferenciar entre gobierno y política partidaria me llama la atención terriblemente. La realidad es tan compleja que, estoy convencida, la solución no viene de un partido o un sector, sino que tiene que haber un consenso de política pública y que todo lo que está afuera de lo que hacen ellos no sea malo o negativo. Esa visión sesgada, alimento de la grieta, es uno de los problemas más graves de la Argentina, político y económico.

-En la línea de las medidas que toma la provincia para paliar la crisis, ¿qué fue de la vida del Observatorio de Importaciones?

-Continúa, absolutamente, lo tenemos fortalecido con economistas y atendemos la demanda que nos hacen los sectores. El tema es que hubo un derrumbe de las importaciones por el parate económico, las importaciones han dejado de ser un problema en la estructura productiva. Hay una recesión tan grande, donde el gobierno habla de una cuestión virtuosa, del equilibrio de la balanza comercial… es por la gran recesión. Hoy eso no está en la agenda de los principales problemas. Lo estuvo el primer año, cuando Macri abrió las importaciones indiscriminadamente. Entonces, la Unión Industrial, Fisfe, el gobierno provincial levantaron la voz de alerta y se creó el Observatorio. Hoy la recesión es el peor problema.