Se va terminando la espera: Netflix reveló el título, la fecha de lanzamiento y el primer trailer de El camino: A Breaking Bad Movie, la esperada secuela de la exitosa serie de AMC. La información llega a pocas horas de que Netflix fnalmente subiera su plataforma un aviso de la existencia del film, que se estrenará el 11 de octubre.

Aunque aún no se difundió un detalle de la trama, un comunicado de Netflix señala que “En la ola del dramático escape de su cautiverio, Jesse Pinkman (Aaron Paul) debe conciliar su pasado con su deseo de conseguir alguna clase de futuro”.









En el trailer, Skinny Pete (Charles Baker), amigo y viejo colega de Jesse, es interrogado en una sala policial sobre el posible paradero de Jesse. “No sé dónde está”, dice. “Norte, sur, oeste, este, México, la luna. No tengo idea”, señala, para luego decirle a sus interrogadores que aún sabiéndolo no diría una palabra. “Vi las noticias, escuché lo que le hicieron para que sguiera cocinando. Entonces, perdón, no se qué decirles. De ninguna manera voy a ayudarlos a poner a Jesse Pinkman nuevamente en una jaula”.

Todos los detalles sobre la película de Breaking Bad están guardados bajo siete llaves desde que, en 2018, trascendió que Vince Gilligan estaba escribiendo una película centrada en Pinkman, el socio de Walter “Heisenberg” White en la serie. Bryan Cranston, quien encarnó al protagonista, deslizó una posible aparición en ella, pero no ofreció mayores precisiones.