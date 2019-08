#CualquieraPuedeGooglear Clic solidario: entre mañana y el domingo 1º, el Centro Argentino de Teatro Ciego entregará entradas gratuitas a cambio de alimentos no perecederos, a beneficio de la Fundación Sí. Clic festivalero: el Festival Capital (5/10, República de los Niños, La Plata) confirmó cartel con El Kuelgue, Salvapantallas, Ca7riel & Paco Amoroso, Lisandro Aristimuño, Miss Bolivia, La Delio Valdez, Sol Pereyra, El Cuarteto de Nos, Guasones, Estelares y el español Muerdo, entre otros.

#DeCatálogo La ex Sonic Youth Kim Gordon convidó el simple Sketch Artist, anticipo de su debut solista, No Home Record. Los Cafres soltaron el clip de Tu meta, primera punta del tríptico Hoy, con el que celebrarán sus 30 años. Guillermo Beresñak estrenó el video de Romeo, cortado del álbum La tremenda dimensión. DJ JMP subió single nuevo, Can You Hear Me? Y Bela Lugosi compartió el video de Canción de la ruta, grabado en Mendoza.

#JoystickDivision Ante el lanzamiento del JRPG Sword Art Online Alicization Lycoris, Bandai Namco sacó un concurso de diseño de vestuario original que tendrá cuatro ganadores del público que se sumarán al juego final. Por su parte Ubisoft anunció en la GamesCom 2019 nuevos detalles del gameplay de Watch Dogs: Legion, como tres personajes del mundo abierto de Londres que podrá ser jugados como reclutas de la Resistencia.

#AltaTemporada Si el universo superheroico de Marvel definitivamente te puede, montate a la sexta de Agents of S.H.I.E.L.D. desde mañana por Canal Sony. Y si te va una miniserie basada en hechos reales sobre Hollywood, el poder y sus fiestas, seguí el debut de Fosse/Verdon desde el miércoles por Fox Premium.

#Cursos&Concursos La Red Bull Batalla de los Gallos premiará al autor de la mejor story con una invitación a presenciar la final internacional en España (hasta el viernes, @redbullARG, con Dtoke como jurado). Y el Centro Cultural Recoleta abrió sus talleres de fotografía, beatbox, cortos, breaking, magia, literatura, crítica de cine, diseño de ropa, creación de afiches y hasta de cómo mirar series de TV (consultas e inscripciones a [email protected] ).