El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, sorprendió este lunes con la convocatoria del delantero ex River Lucas Alario -a pesar de que no hubo por el momento ninguna baja por lesión- para los amistosos que Argentina disputará la semana próxima ante Chile (jueves 5) y México (martes 10), durante una minigira por Estados Unidos.

El llamado al jugador de Bayer Leverkusen, de Alemania, se dio a un día de cumplirse dos años exactos de su último partido con River, club donde dejó su nombre marcado a fuego al convertir el primer gol del 3-0 ante Tigres de México en la final de vuelta de la Copa Libertadores 2015, la primera obtenida durante el ciclo de Marcelo Gallardo. En Núñez, el santafesino finalizó con 42 festejos en 82 encuentros.

De la última vez de Alario en la Selección, también pasaron algo más de dos años: su involuntaria despedida fue en un amistoso disputado en Singapur ante el cuadro local bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli a mediados de 2017 (unos días antes había sido suplente en el 1-0 a Brasil en Australia con gol de Gabriel Mercado). El delantero marcó en aquel encuentro el quinto tanto del 6-0 final de Argentina.

Loading tweet ...



Previamente, el jugador formado en Colón de Sante Fe (60 partidos y 12 goles) había sido parte de las convocatorias de Edgardo Bauza en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia, ingresando en el complemento durante el triunfo ante Uruguay (1-0 en septiembre de 2016 con gol de Lionel Messi) y en el empate 2-2 con Venezuela a domicilio (goles de Lucas Pratto y Nicolás Otamendi), y viendo desde el banco la derrota 0-1 con Paraguay en Córdoba y el 0-2 con Bolivia en La Paz.

Ahora, tras casi tres temporadas en la no tan mediática liga alemana, Alario vuelve a la Selección de la mano de Scaloni, quien tiene como objetivo para estos amistosos probar variantes a los habituales convocados. Las citaciones de Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Lucas Martínez Quarta (River), Nicolás Figal (Independiente), Nicolás Domínguez (Vélez), Matías Zaracho (Racing), Manuel Lanzini (West Ham), Lucas Ocampos (Sevilla), Alexis Mac Allister (Boca) y Adolfo Gaich (San Lorenzo), por caso, dan prueba de ello.



A pesar de haber sido en su momento la compra más cara de la historia del Leverkusen (esos 24 millones de euros fueron superados este año por la adquisición del creativo Kerem Demirbay, por 32 millones), el Pipa nunca logró ganarse el puesto en el club farmacéutico, donde son titulares Kevin Holland y el jamaiquino Leon Bailey. De igual manera, los números del nacido en Tostado durante su paso germano no son para nada despreciables: 64 partidos, 35 de titular y 24 goles.

En esta naciente temporada, la situación no parece mejorar demasiado para Alario, quien sumó sólo 15 minutos en los dos primeros encuentros por la Bundesliga (3-2 a Paderborn y 3-1 a Düsseldorf) y no entró en el 4-1 de la Copa de Liga frente a Alemannia Aachen. Estadísticas para nada rimbombantes, pero que lograron llamar la atención de Scaloni, que no se olvida del potencial de este jugador de sólo 26 años.