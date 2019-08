La misión del Fondo Monetario Internacional se reunió este lunes por la tarde con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y sus principales referentes económicos. El titular del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, y el jefe de esa misión, Roberto Cardarelli, se mostraron activos por generar vínculos con el espacio más votado en las primarias. La intención de los burócratas es comprometer al candidato opositor, que ganó por amplio margen, con lo que se vino haciendo hasta ahora en materia de ajuste fiscal. Sin embargo, desde el peronismo buscaron tomar distancia. “Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias”, expresaron a través de un comunicado al cierre de la reunión.

Fernández estuvo acompañado por los economistas Cecilia Todesca y Guillermo Nielsen, y el politólogo Santiago Cafiero. Durante el encuentro reiteraron las críticas que vienen formulando sobre el desempeño que viene teniendo el organismo multilateral en el país. “A la fecha, los desembolsos efectuados por el FMI suman un total de 44.500 millones de dólares aproximadamente y representan casi el 80 por ciento del préstamo. De acuerdo con las cifras oficiales disponibles, entre junio de 2018 y julio de 2019, salieron del sistema 27.500 millones de dólares en concepto de Formación de Activos Externos de libre disponibilidad (fuga de capitales argentinos), aproximadamente y 9200 millones por inversiones extranjeras especulativas (reversión de inversiones de capitales golondrina). En total la salida neta de dólares supera los 36.600 millones de dólares, lo que representa más del 80 por ciento de los desembolsos recibidos hasta la fecha”, explicaron desde el Frente de Todos en el comunicado.



Los referentes de este espacio señalaron que “este fenómeno constituye un incumplimiento flagrante a lo dispuesto por Artículo VI del Acta Constitutiva del organismo cuyo primer párrafo dispone que `ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital`”.

"Los reportes emitidos por el propio staff del FMI en las sucesivas revisiones desde la entrada en vigencia del acuerdo dan cuenta de que la situación macroeconómica de la Argentina se ha deteriorado significativamente. El préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados: la economía real no ha dejado de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y las familias, de empeorar, la inflación no ha tenido una trayectoria descendente sostenida y el endeudamiento público no ha dejado de crecer”, agrega el comunicado del Frente de Todos.

“De estos cuatro objetivos (pactados con el Fondo) no sólo ninguno fue alcanzado, sino que todo empeoró desde la celebración del acuerdo: la economía cayó 1,7 por ciento, la deuda subió 29 puntos porcentuales del PBI, el desempleo aumentó a 10,1 por ciento y la pobreza creció a más del 32 por ciento y la inflación se disparó al 53,9 por ciento”, remarcaron.

Antes de encontrarse con Fernández y su equipo, Werner y Cardarelli estuvieron con funcionarios del área económica del Gobierno. Los enviados se mostraron preocupados por entender las decisiones del oficialismo de cara a un traspaso ordenado. En el caso del Ejecutivo, el encuentro tuvo como principal interlocutor al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien reemplazó a Nicolás Dujovne, que oficiaba de coordinador entre el organismo multilateral y el equipo económico. "No vinieron a revisar el cumplimiento de las pautas económicas acordadas de cara a la autorización de un nuevo tramo de desembolso del préstamo del organismo", insistieron en dejar en claro fuentes del Palacio de Hacienda.

La devaluación que habilitó el presidente Mauricio Macri en las horas posteriores a las PASO desestabilizó aún más una economía que estaba atada con alambres y que contaba como única garantía con la billetera del Fondo. La potente derrota que sufrió el oficialismo dejó en claro que la apuesta del organismo, quien en septiembre terminaría por desembolsar el 90 por ciento del mayor crédito otorgado en su historia para sostener un candidato, fue errónea. Bajo la gestión del renunciante Dujovne el gobierno se había comprometido con el FMI a cerrar 2019 con un equilibrio fiscal primario, pero incluso ese objetivo está en duda luego de las medidas de expansión del gasto anunciadas luego de la derrota en las PASO y la posterior devaluación del peso.