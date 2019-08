Ante la amplia derrota de Mauricio Macri en las elecciones primarias y ante el virtual arribo del peronismo al Gobierno, un grupo de productores agropecuarios decidió ofrecerles plata a sus trabajadores si el actual Presidente accede al ballottage. La oferta de un bono condicionado al resultado de las urnas, que lleva a la democracia un siglo atrás, se conoció por la viralización de un audio, donde un productor de Tucumán y ex candidato de Cambiemos, Gonzalo Blasco, da detalles de la maniobra, luego confirmada por él mismo en un diálogo con PáginaI12 en el que defendió el cambio de dinero por votos con discurso de patrón de estancia. "Acá en Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagar un bono de cinco mil pesos si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta”, dijo Blasco en el audio que se viralizó. Sin tapujos, el ex presidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte agregó que “este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal. Se ha discutido un poco el precio: algunos opinan pagar 3 mil, otros 5 mil y hay uno que va a pagar 10 mil pesos”, abundó.

Blasco es ingeniero agrónomo y en 2015 fue uno de los creadores de Apronor, la entidad ruralista que surgió tras un “tractorazo” de 25 días frente a la casa de gobierno de Tucumán. En 2017 fue candidato a diputado nacional por Cambiemos.

Con un discurso atravesado por ideología de clase, en el audio de WhatsApp que estuvo circulando subrayó: “Yo hoy día ya le transmití a mi personal (la decisión de pagar un bono) y lo ha tomado muy bien, estaban contentos, me han dicho que me van a acompañar y esto es muy bueno porque ese voto vale dos, muchachos: le restamos uno a ellos y viene uno para Mauricio”. Finalmente, Blasco les pidió a sus colegas que hagan correr "boca a boca" la propuesta, que les avisen a "sus vecinos y amigos”.

En diálogo con este diario, el militante macrista justificó la virtual compra de los votos para Macri con argumentos que buscaban demonizar al Frente de Todos y remitiendo al conflicto rural de 2008, hace más de una década. “Es un mecanismo para tratar de defenderme de los atropellos de los doce años que ya hemos sufrido y de todo lo que estamos por sufrir si es que llega a ganar la propuesta de Fernández-Fernández”, dijo Blasco. “Hay un resultado que favorece a nuestro sector y si se gana hay un bono contribución para ellos”, blanqueó.

-¿Es usted el autor de la propuesta? --le preguntó este diario.

-Es una iniciativa personal. Soy un productor agropecuario del Norte, trabajo en la provincia de Tucumán y en este momento estoy en el campo. Efectivamente yo les ofrecí a mis empleados un incentivo por si Macri pasaba a segunda vuelta. Efectivamente hice la propuesta y hay un audio circulando en el que les comunico a dos o tres productores amigos míos para que se sumen. Es una iniciativa a título personal, no es institucional, no es de ninguna asociación gremial, no es de Juntos por el Cambio. Es una propuesta mía.

-¿Por qué quiere implementar esa medida?

-Si me pregunta por qué, le digo que es porque las políticas que quiere implementar por ejemplo el señor Felipe Solá o las políticas que implementó el kirchnerismo en sus doce años de mandato hizo desaparecer a la mitad de los tamberos de la Argentina y a muchos productores agropecuarios. Yo soy bisnieto de productores agropecuarios, toda mi familia es de productores agropecuarios y son políticas que van a ir directamente en contra de nosotros. Soy nada más que un agricultor profesional, soy ingeniero agrónomo y he buscado un mecanismo para tratar de defenderme de los atropellos de los doce años que ya hemos sufrido y de todo lo que estamos por sufrir.

-¿Cómo se aplicaría ese bono?

-Yo he propuesto que se cobre en noviembre pero hay un montón de ideas dando vuelta y un montón de gente del sector que lo ha tomado positivamente. La verdad es que como esto no es institucional, no lo propone ningún partido político, ni es un aporte de campaña, cada uno lo puede manejar como quiera. El que quiera sumarse a la propuesta se suma y el que no quiere no se suma.

Para defender su propuesta, Blasco la presentó como una respuesta ante las supuestas prácticas clientelares del peronismo. "Nosotros --dijo-- en el interior de Tucumán convivimos tanto con los vecinos, como con empleados que son amigos y muchas veces vienen y nos manifiestan que el peronismo provincial o incluso el nacional les oferta contratos, les dan bolsones, les dan distintas cosas para comprarle el voto a la gente que vive tanto en la capital como en el interior de la provincia."

-¿Y ustedes repudian ese tipo de mecanismos?

-No es que lo repudiamos, es una práctica que no es la correcta. Nosotros queremos un poco equilibrar las cargas para que la gente pueda ir y vote en libertad, que no se vea amenazada porque le dan o le dejan de dar un contrato.

-¿Y no le parece que usted está condicionando el voto de las personas al ofrecerles dinero en caso de que gane Macri?

-No condicionamos porque no decimos que voten a tal o cual. Hay un resultado que favorece a nuestro sector y si se gana hay un bono contribución a ellos (refiriéndose a los trabajadores). No estamos mandando a votar a nadie.

-Dice que no es una propuesta partidaria y sin embargo usted fue candidato de Cambiemos en las últimas elecciones…

-Si, fui candidato en 2017 por Cambiemos. Fui suplente para candidato a diputado nacional. También fui dirigente agropecuario, tuve muchas actividades a lo largo de los años que tengo.

-¿Cuántos empleados tiene a su cargo?, es decir: ¿Cuántas personas recibirían los 5 mil pesos en caso de ganar Juntos por el Cambio?

-No interesa cuántos empleados tengo. Se puede tener uno, muchos o pocos. Es una propuesta para la gente que trabaja en el campo nada más.

-¿Cómo recibieron la propuesta los trabajadores?

-Los trabajadores lo recibieron muy positivamente porque me manifestaron que siempre han sido víctimas de las dádivas de los partidos que gobiernan hace años esta provincia y la verdad que con algo así se sienten más liberados de hacer lo que ellos quieran. A lo mejor esto genera un cierto equilibrio.

Informe: Melisa Molina.