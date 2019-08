Argentina finalizó este martes su preparación para el Mundial de básquet de China con una derrota frente a España por 84-76 pero con la tranquilizadora imagen desde fuera del parquet de un sonriente Facundo Campazzo, quien había sufrido un esguince de tobillo el lunes durante el triunfo amistoso con Rusia (85-64).

"Hoy me levanté mejor. Estoy mejorando, no me animo a adelantar mucho. Estamos trabajando para llegar lo mejor posible al sábado", declaró el base cordobés al canal TyC Sports en referencia al debut de la Selección en el Mundial, frente a Corea del Sur dentro de cuatro días.

En cuanto al partido, el equipo de Sergio Hernández volvió a mostrar pasajes de muy buen juego de equipo, principalmente durante el primer y tercer cuarto, cuando los generadores de juego lograron encontrar a Luis Scola (24 puntos) o Gabriel Deck (16). Además, Nicolás Laprovíttola, quien titularizó en lugar de Campazzo, estuvo muy acertado en el inicio (12 de sus 13 puntos fueron en el primer tiempo).

Sin embargo, las falencias a la hora de rebotear -históricas, por cierto para el elenco nacional- a pesar de la buena tarea de Scola (9 rebotes), quien no pudo compensar la algo desganada labor de Marcos Delía (0 puntos y 3 rebotes), fueron explotadas por España (19 rebotes ofensivos contra 6).

Aún así, la potencia europea, que no pudo contar con Marc Gasol, tuvo que esperar a un fulminante último cuarto de su base Ricky Rubio (17 puntos de un total de 25 fueron en el desenlance) para tomar la delantera de forma definitiva en un encuentro muy parejo.

Otro aspecto positivo fue en la defensa, destácandose las manos activas para forzar errores en el manejo español por parte de Nicolás Brussino (4 puntos), Patricio Garino (11) y, por sobre todo, Luca Vildoza (4), quien no dudó en hacerle frente a un consagrado como Rubio.

Más allá de la explosión anotadora del base NBA -favorecido por un pareo con Lucio Redivo, a quien le saca varios centímetros de altura-, Argentina sufrió de sus propias limitaciones en ataque, dependiendo en exceso del tiro desde larga distancia (4/20 en el partido) o de la creatividad de Deck, quien le trajo muchos problemas a los europeos generando sus propias ofensivas.

En suma, la preparación mundialista tuvo sus altas y bajas, con la medalla de oro panamericana y los últimos almistosos entre las primeras, y con la baja de Campazzo entre las segundas. Quedará por ver si el base y gran figura argentina llega al debut con Corea del Sur, el sábado desde las 9.30, y en qué condiciones. La segunda cita será con Nigeria, el lunes, y el cierre de fase de grupos tiene fecha para el miércoles, ante Rusia.