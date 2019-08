Probables formaciones

Con la tranquilidad que supone el 3-0 a su favor en el partido de ida jugado en la altura de Ecuador, Boca Juniors enfrenta este miércoles desde las 19.15 (TV: Fox Sports) a Liga Deportiva Universitaria de Quito en La Bombonera, en busca de sellar su pase a las semifinales de la Copa Libertadores, donde podría cruzarse con River Plate, al que visitará el próximo domingo por la 5ª fecha de la Superliga. El entrenador Gustavo Alfaro dispuso una sola variante en el once titular y Ramón Abila -al límite de amonestaciones- será acompañado en la ofensiva por Carlos Tevez, que ingresará por Mauro Zárate, con un desgarro en el sóleo de la pierna derecha. El ganador de esta llave se enfrentará con el que se imponga en la serie que este jueves dirimirán el equipo de Marcelo Gallardo y Cerro Porteño. En la ida disputada en el Monumental, el Millonario venció 2-0.

Pese a no jugar bien, Boca Juniors viene en racha, ya que el fin de semana se subió a la cima de la Superliga al vencer 1-0 a Banfield, con una alineación alternativa. El arquero Esteban Andrada -único titular en el Florencio Sola- mantiene su valla invicta en lo que va de la temporada y es la figura excluyente de un equipo con nombres de peso, pero también con altibajos en su rendimiento.

No obstante, Boca se puede dar el lujo de vislumbrar unas hipotéticas semifinales de Copa Libertadores y, al mismo tiempo, el Superclásico del próximo domingo. Es que el 3-0 ante Liga de Quito, en Ecuador, fue por demás categórico.

Así y todo, el técnico xeneize no se caracteriza por guardar jugadores. Por caso, en el cierre de la fase de grupos frente a Athletico Paranaense, Izquierdoz fue amonestado y lo terminó pagando en el partido de ida de los octavos de final frente al mismo rival. Y poniendo en La Bombonera a Wanchope Abila, el DT corre el riesgo de quedarse sin su 9 titular para una hipotética semifinal nada menos que ante el eterno adversario.

Pero Alfaro exige que todos estén bien metidos pensando, primero, en el duelo ante los ecuatorianos. Lo dicho: pudiendo guardar piernas o dar descanso a algunos jugadores para tenerlos bien metidos en el Superclásico, el DT decidió que en la nómina de concentrados para la revancha ante Liga en La Boca no falte nadie. Hasta el Tano De Rossi -una fija para jugar en el Monumental el próximo domingo- vuelve a ser parte y podría jugar unos minutos, en lo que sería su debut absoluto en la Copa Libertadores.

Por su parte, Liga de Quito viene de vencer 2-0 a Técnico Universitario, por la 23ª fecha del torneo local y necesitará una goleada para avanzar de fase. "¿Por qué no pensar en una hazaña?", deslizó días atrás el DT Pablo Repetto, que ya sabe lo que es eliminar de la Copa al Xeneize en La Bombonera, porque lo hizo con Independiente del Valle en 2016. "Queremos demostrarle a Boca que no somos un equipito”, dijo Repetto a una radio ecuatoriana. Y admitió que es "difícil", pero no deja de soñar con una remontada.

Por otro lado, mientras el equipo busca ubicarse entre los cuatro mejores de América, circuló un rumor de que se postergaría el partido despedida de Juan Román Riquelme. Según versiones, la dirigencia del club especula con realizarlo luego de las elecciones del 27 de octubre, por el peligro de que el público realice cantos contra el Presidente Mauricio Macri. El presidente del club, Daniel Angelici, ya se lo habría comunicado a Riquelme.

Probables formaciones

BOCA JUNIORS

E. Andrada; Weigandt, L. López, Izquierdoz, Mas; Salvio, Capaldo, Marcone, A. Mac Allister; Abila, Tevez.

DT: Gustavo Alfaro.

LIGA UNIVERSITARIA DE QUITO

Gabbarini; Valencia, Caicedo, C. Rodríguez, Cruz; Orejuela, Vega, Julio, Ayoví; Muñoz, Aguirre.

DT: Pablo Repetto.

Estadio: Boca Juniors.

Arbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Hora: 19.15.

TV: Fox Sports.