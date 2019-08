#JoystickDivision ¿Novedades? Whipseey and the Lost Atlas (Daniel A. Ramírez / Blowfish Studios) ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation4, Xbox One y Steam, y con un latigazo tirado desde Argentina lleva los plataformeros retro a las nuevas consolas. ¿Gratuidades? Tom Clancy's Rainbow Six Siege inicia hoy una semana gratuita con acceso a todos los mapas y modos de juego.

#PresenteContinuo Nuevas canciones renuevan repertorios. Hoy, los ambientpoperos texanos Cigarettes After Sex bancarán su single Neon Moon y repasarán su disco epónimo en el Teatro Vorterix (a las 19) y los brasileños Francisco, El Hombre defenderán su álbum Rasgacabeza (a las 20.30 en Niceto Club, con previa de Lucy Patané y Paula Maffia). Y mañana, la incandescente jujeña Cazzu presentará Error 93 en el Teatro Opera Orbis (a las 20, repite el 1/9 y 2/9).

#AltaTemporada Si estás para un mix paranoide de policías, inmigrantes, criminales y seres sobrenaturales, chequeá la miniserie debutante Carnival Row (Amazon). Y si le entrás a una fábula dark con títeres, hurgá en El cristal encantado: la era de la resistencia, spin-off de la película ochentosa del gurú muppetero Jim Henson (Netflix).

#CualquieraPuedeGooglear Doble clic: La Piba Berreta meterá show e Inés Púrpura leerá poesía hoy a las 21 en Bombay Streaming Bar, Castelar, y todo gratis. Triple clic: Chancha vía Circuito, Mica Towers y Barda enfiestarán el #Imaginódromo, mañana de 19 a 22 en el Centro Cultural Recoleta. Clic sobre tablas: precarización laboral, autogestión, metáfora y narración se cruzarán en O la muerte no existe o es lo único que existe, dirigida por Claudio Pereira, los viernes a las 21 en el Teatro El Opalo. Clic aduanero: la dj napolitana Alysa Lefyago tiene pasaje para pasar electrónica en Crobar el 13/9. Clic sin calculadora: entre mañana y el domingo, el CCK albergará el festival Matemática 4D, que busca difundir las aplicaciones de las ciencias exactas mediante juegos, charlas, teatro, stand up y talleres de criptografía y música.

#EstaEsParaVos Sale festejo por los 25 años del álbum debut de Oasis, el arrollador Definitely Maybe, con shows-homenaje de No Ves Nada, Manchester LP, English Tea y el dj Gustavo Bove (mañana a las 21, Liverpool Bar). Además, la película-documental The Cure: Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park, que rescata el show londinense del año pasado con el que la icónica banda de Robert Smith celebró sus 40 años, tendrá funciones especiales en cine por única vez (mañana desde las 12 en salas Village, Hoyts y Cinemark).

#DeCatálogo Nidos estrenó el single Revista??, anticipo del disco que publicarán en 2020. El Zar convidó el single Las voces, cuyo clip protagoniza La Queen. La cantautora indie Carolina Donati sacó su primer álbum, Lo que quedó. Naomi Preizler soltó el primer bocado de su disco Fina y Lady: la canción Sailor Moon, con la brasileña Mia Bagdyal como invitada. Y Rayos Láser cortó simple y video para Nuestro amor, antes de encarar un tour por México.

#Cursos&Concursos La editorial Niña Pez Ediciones abrió convocatoria a autores de todos los géneros –narrativa, poesía, ensayo– y promete financiación del 100 por ciento (consultas a ninapezediciones @gmail.com ). Además, el concurso de bandas Camino a Abbey Road, cuyo ganador viajará a Londres a grabar en los estudios santificados por los Beatles, inicia su proceso de selección entre sus 3000 inscriptos, con Miss Bolivia, Cucho Parisi y Michel Peyronel como jurados.