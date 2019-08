Claudio Loser, economista y ex director del FMI para el Hemisferio Occidental, opinó que "es posible que el Fondo demore el desembolso" de 5400 millones de dólares que tenía previsto habilitar en septiembre. “Hasta fines de la semana pasada, el Fondo hubiera hecho el desembolso de todas maneras, pero después de lo que ha pasado es posible que diga que hay demasiada incertidumbre, mejor vamos a esperar un poco’”. Aunque para no generar tanta desesperación, agregó que aun sin contar con el desembolso, "la nave no se hunde".

Loser calificó de "incendiarios" a algunos pronósticos de que Argentina enfrentará inmediatas complicaciones de no contar con ese recurso del nuevo tramo del crédito en las próximas semanas. Se refería, concretamente, a dichos de Carlos Melconian en ese sentido. En declaraciones a la FM Cielo, el economista señaló que la demora “por supuesto que es y será un problema, todos van a gritar, va a haber problemas, pero no es tan horrible”.

La misión de auditoría que visita el país en estos días, con Roberto Cardarelli y Alejandro Werener a la cabeza (este último ocupa el cargo que Loser ostentaba en el 2001) mantuvo reuniones con el equipo económico pero también con referentes de la oposición. Evitó adelantar criterios sobre su trabajo, aunque se presume que no será esta la visita que defina la suerte del desembolso. Para peor, durante su estadía se produjo una fuerte corrida contra el peso y los bonos argentinos que llevó el riesgo paìs, esta manañan, por encima de los 2100 puntos. La posibilidad de que el desembolso se postergue hasta octubre no fue descartada por los negociadores.