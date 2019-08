Junio de 2108: la Argentina acuerda con el FMI, después de meses de inestabilidad en el tipo de cambio. El dólar había cruzado la frontera de los 20 pesos en febrero y a fines de abril comenzó la escalada que en mayo lo llevó a 40. Un diputado oficialista justificó el acuerdo con estas palabras: "Si no hubiéramos ido al Fondo Monetario, hoy el dólar valdría 60 pesos”. 14 meses más tarde, y con acuerdo, la divisa alcanzó la cotización a la que aludió Eduardo Amadeo.

"Valientemente, el presidente (Mauricio) Macri fue al Fondo Monetario para conseguir el dinero. En este marco, lo único que hemos oído son eslóganes, como 'No al Fondo Monetario'. No hacen ninguna propuesta, lo único es el 'no al Fondo Monetario'", dijo Amadeo por Radio Mitre, el 23 de junio del año pasado, dos días antes del paro contra el gobierno nacional.

En esas horas había tomado forma el acuerdo con el organismo de crédito, que desembolsaría más de 50 mil millones de dólares en favor de la Argentina. Y Amadeo justificó el stand-by firmado entre el ahora ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y Christine Lagarde con una proyección apocalíptica sobre el valor del dólar. Más aun, agregó que sin el acuerdo, y un dólar a 60 pesos, “la pobreza hubiera explotado como en el fin del gobierno de (Raúl) Alfonsín y de (Fernando) De la Rúa", el peor fantasma que ahora agita el macrismo, que no reconoce su fracaso.

Amadeo agregó entonces que “tenemos por delante cuatro meses difíciles” y que la disparada de mayo de ese año “va trasladarse a los precios y va a haber una caída del consumo”. Optimista, dijo que “la tasa de interés sigue siendo muy alta, pero nos hemos comprometido a bajarla”, algo que no sucedió, sino todo lo contrario, ya que se mantienen alrededor del 75 por ciento. “Creemos haber hecho lo mejor posible para evitar crisis del pasado", celebró el diputado macrista.

Para que no cupieran dudas acerca de su optimismo, el diputado oficialista recurrió a una imagen bélica: "Creo que esta minibatalla está ganada, y ahora tenemos otras por delante”.