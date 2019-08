El avance de la música urbana parece imparable y el de Wos está entre los más notorios en la escena argentina. Después de publicar varios singles, el rapero surgido de las competencias de freestyle anunció el lanzamiento de su primer álbum, Caravana, y la presentación con dos fechas en Groove para el 11 y 12 de octubre (la primera ya tiene las entradas agotadas).



El debut de Wos -cuyo nombre real es Valentín Oliva- será producido por Evlay (Facundo Yalve), quien trabajó junto a Lali Espósito, Dak1llah y la dupla Ca7riel y Paco Amoroso. La banda integrada por Ca7triel en guitarras, Fran Azorai en teclados y Guille Salort en batería acompañará al rapero en la presentación de Caravana en Buenos Aires, junto a "grandes invitados" (según el comunicado de prensa).



"Canguro", el último simple de Wos, fue lanzado justo antes de las PASO, incluye una cita a los Redondos y tiene una fuerte impronta social: "No para de toser, trabajando doce horas/ Cobra dos monedas al mes, pa' mantener cuatro personas/ Y no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas/ Que sin oportunidades esa mierda no funciona/ Y no, no hace falta gente que labure más/ Hace falta que con menos se puedan vivir en paz/ Mándale gas, no te perdás, acordate en dónde estás/ Fijate siempre de qué lado de la mecha te encontrás."