Los fondos de inversión le soltaron la mano a la Argentina. El BNP Paribas difundió este jueves un informe lapidario sobre la situación financiera del país. “El comienzo del final”. Así titularon los técnicos el reporte difundido entre los clientes de la entidad. El banco internacional aseguró que la corrida de activos de la economía es muy elevada. “Esperamos una dolarización de 16 mil millones de dólares. La cifra equivale al total de las reservas líquidas netas del Banco Central”, aseguró el BNP.

Desde la entidad aseguraron que existen distintas fuentes de inestabilidad. Señalaron las Leliq y las tasas de interés en valores exorbitantes como uno de los principales problemas. “Existe la probabilidad que se realicen nuevos anuncios de política económico. Entre ellos medidas para el control de capitales y regulaciones para frenar el retiro de divisas de los bancos”.

Este último punto es uno de los principales motivos de pánico para los inversores argentinos. Los depósitos en moneda extranjera comenzaron a disminuir a un ritmo de 300 millones de dólares diarios y acumularon una caída de 10 por ciento en dos semanas.

Los técnicos del PBN Paribas no ahorraron críticas. Aseguraron que “la medida de reperfilar la deuda no resuelve los problemas de insolvencia intertemporal. La economía tiene más del 110 por ciento de su PIB en deuda pública”. Aclararon además que el país se encuentra en situación de transición política y no existen incentivos para para que el Congreso o la oposición se decida a aceptar la propuesta. “No se ven elementos que puedan mejorar la situación. La perspectiva es más devaluación y controles sobre el tipo de cambio”.