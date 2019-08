Una solución y un problema

La venta de Maximiliano Lovera trae soluciones económicas y problemas deportivos. Porque su salida representa una baja sensible para el equipo y ayer Diego Cocca hizo saber su malestar por la situación. El entrenador se reunió con los directivos en Arroyo Seco y luego de más de una hora se anunció la continuidad del cuerpo técnico. "Cocca no renunció, entendió de la situación económica del club y la necesidad de vender", confió un colaborador de la directiva. Lovera, por su parte, no derrochó felicidad por su partida. "Me sorprendió la venta de mi pase", asumió el nuevo jugador de Olympiacos de Grecia.

El rumor de la renuncia de Cocca corrió toda la mañana por Arroyito. Para despejar dudas, el presidente Rodolfo Di Pollina y el vicepresidente Ricardo Carloni se reunieron ayer con el entrenador en el country de Arroyo Seco. En el cónclave los directivos despejaron dudas sobre la permanencia del técnico. "Cocca no se va", afirmó un directivo. "El entrenador nos hizo saber su preocupación por la venta de Lovera, pero entendió la necesidad del club por venderlo para cumplir con los compromisos económicos que tenemos", acotó.

Lovera no estuvo ayer en Arroyo Seco. No pasó a saludar porque a la madrugada se trasladó a Ezeiza para abordar al mediodía un vuelo a Roma donde hizo conexión con Atenas. Y hoy firma contrato en Olympiacos de Grecia por cinco años. "La verdad es que me sorprendió la venta, recién me estaba fogueando en primera. El pase me agarra en un momento de adaptación, pero se dio así y hay que aceptarlo", asumió el jugador antes de subirse al avión. "Pero es algo muy importante para mí este pase, una experiencia nueva, quiero disfrutarla al máximo. La oferta más concreta que llegó fue la de Grecia y decidimos tomarla. Olympiacos es uno de los equipos más grandes de Grecia", resaltó el jugador. "No tuve tiempo de despedirme porque anoche (por el miércoles) me confirmaron que se cerró todo y hoy (por ayer) me tuve que ir para Europa. Pero a la gente quiero agradecerle el cariño, y a mis compañeros y cuerpo técnico el apoyo de siempre", expresó.

Sin Lovera, ayer Cocca incluyó en su reemplazo a Lucas Gamba. Este será el único cambio para visitar el domingo a las 11 a Colón.