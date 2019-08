Luego de haberle reclamado al Gobierno un refuerzo presupuestario de 4 mil millones de pesos para poder llegar a fin de año, los rectores de todas las universidades públicas del país se encuentran debatiendo el monto que le solicitarán al Ejecutivo para financiar el sistema en 2020: según indicaron a PáginaI12 fuentes del Consejo Interuniversitario Nacional, pedirán cerca de 250 mil millones de pesos, es decir un aumento superior al 50 por ciento respecto del presupuesto actual. La cifra será aprobada por el plenario del CIN, que comenzó a sesionar este jueves en Corrientes, en la Universidad Nacional del Nordeste, y continuará este viernes en el Chaco, en otra sede de la UNNE.

“El monto contempla un aumento para infraestructura, consolidación de los salarios docentes y no docentes, una actualización de fondos para ciencia y técnica, entre otros temas”, dijo a PáginaI12 el presidente del CIN, Jaime Perczyk.

El presupuesto universitario para 2019 ronda los 140 mil millones de pesos, un monto que hace un año, cuando fue definido por el Ejecutivo y luego aprobado por el Congreso, los rectores advirtieron que no alcanzaría. Mucho menos tras el avance inflacionario y la reciente devaluación. Por eso, para el próximo año el CIN pretende al menos 250 mil millones de pesos. A la hora de calcular el monto que se votará hoy en el plenario, la Comisión de Asuntos Economicos del CIN se basó en una cuenta que representa más del 50 por ciento nominal de incremento.

"Ya no le estamos reclamando, sino exigiendo al Gobierno desde el CIN la necesidad urgente de atender la situación financiera y económica de las universidades, de los docentes y no docentes, y también de las obras sociales", advirtió el rector de la Universidad Nacional del Comahue, Gustavo Crisafulli. “El presupuesto aprobado para 2019 claramente ha sido pulverizado por las propias políticas económicas del gobierno nacional y las universidades se encuentran en una situación que ya no es crítica, es cercana al colapso de las instituciones."

Durante el plenario los rectores además ratificarán el pedido de refuerzo presupuestario de 4 mil millones de pesos para este año, que ya le solicitaron al Ministerio de Educación para paliar los efectos de la inflación y la devaluación.



En la nota que presentó el CIN ante el secretario de Políticas Universitarias, Pablo Domenichini, se detallan dos medidas de “carácter urgente”: ejecución de las partidas ya comprometidas y ampliación del crédito presupuestario 2019. En el texto, Perczyk planteó "la enorme preocupación del conjunto de las universidades nacionales sobre la ejecución presupuestaria respecto del efecto de deterioro y pérdida que la inflación genera, acentuada en los últimos tiempos como resultado de la última devaluación”.

En la primera jornada del plenario, que se realizó en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UNNE, hubo un debate sobre el rol social y el aporte de las universidades al desarrollo nacional. La conferencia inaugural estuvo a cargo de Marcelo Knobel, rector de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Antes se había reunido el Comité Ejecutivo del consejo. La rectora anfitriona, Delfina Veiravé, dio la bienvenida y luego presidente Perczyk detalló los temas a considerar; entre ellos se refirió a la situación del país y puntualmente a la crisis presupuestaria de las universidades. Destacó la necesidad de adoptar una “posición pedagógica y explicar de qué se tratan los gastos de funcionamiento" (las erogaciones de las universidades más allá de los salarios) y pidió a todos "comprometerse a resolver la situación”.