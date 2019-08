#CualquieraPuedeGooglear Clic con torta: el sello Ultrapop celebrará sus 20 años mañana por la noche en la Sala Siranush, con un regreso único para la fiesta PopCity: pop de todas las décadas, amistad, naranjas y chupetines. Clic gamer: los argentinos Isurus Gaming y los chilenos All Knights disputarán en Chile la final de la Liga Latinoamericana de League of Legends, clasificatoria para el Mundial (mañana desde las 16.30, con transmisión acá ). Doble clic: Richard Coleman y Andrea Álvarez comandarán el show bifaz El rock ha muerto ¡otra vez! mañana a las 21 en Niceto Club, y el popstar español Alfred García meterá doblete en The Roxy mañana y el domingo a las 19.30. Clic taquillero: Wos agotó en medio día los tickets para presentar su disco Caravana en Groove y ya sumó segunda función (11 y 12/10).

#LibrosLibres El primer festival de libros de música Avalancha copará este domingo el Club Cultural Matienzo con entrada libre y proyecciones de fotógrafos del palo como Martín Bonetto, Cecilia Salas o Nat Motorizada, set de livecoding, una entrevista con María Rosa Yorio, un debate sobre periodismo digital, una charla de humor y rock entre Pedro Saborido y Gustavo Sala, y cierre a cargo de Darío Sztajnszrajber.

#PresenteContinuo Hoy, los performeros Instrumento Óptico descifrarán su EP Heka Ω en el Teatro Mandril (a las 20) y Emmanuel Horvilleur se convertirá en Xavier en Niceto Club (a las 20.30). Mañana, Callao Sur vivirá Un día nuevo en Niceto Club (a las 20), Asspera pelará sus Glandes éxitos en el Teatro Ópera de La Plata (a las 20), Indios de Ahora defenderá Ser humano en La Trastienda (a las 21), Patada de Mulo pegará Otra vez en La Tangente (a las 21), Vetamadre repartirá Incomunicación en la Usina del Arte (a las 21, gratis) y Esteban Martínez detonará Big bang en La Tangente (a la medianoche). Y el domingo, el dúo pop Buba Luma impondrá su EP La moda en La Confitería... con previa de Epiref y desfile de Monada Showroom (a las 20).

#Pantallazos El documental sobre teatro independiente Arte por el medio, de Franco Vaca Braylan, tendrá proyección con charla debate hoy a las 20.30 en Teatro Pan y Arte, a la gorra. Además, el ciclo DreamWorks Festival montará en salas Cinemark Hoyts un especial de clásicos animados infantiles desde mañana (arranca con El origen de los guardianes) y hasta el 22/9, con títulos de las sagas Los Croods, Kung Fu Panda y Madagascar, entre otros.

#Enfiestados Entrenar la Fiesta convidará set de Trrueno con baile, elongación colectiva y conversación posterior (hoy a las 20, Xirgu-Espacio Untref). La Fiesta Club FDP celebrará inclusión y diversidad con Emme, Naomi Preizler, Srta. Bimbo, Villa Diamante e Intendente (hoy a la medianoche, Uniclub). La Fiesta Echo, A Dancehall Celebration atacará con Los Jugos Locos, Cuchodub, Lo Faturo, King Cobrizo y Pulpot Selektah (hoy a las 23.30, Congo Bar). Y la Fiesta Carinhosa juntará a Carinhosos Da Garrafa, Luciana Agoglia y A Swingueira (mañana a las 21, J.J. Circuito Cultural).

#InmigraciónDescontrolada Vienen con o sin default. El trovador español Muerdo funkpopeará en el escenario de Niceto Club (19/10). Los valencianos Mafalda cruzarán el Atlántico por primera vez para tocar en El Teatrito (8/11). Y los Backstreet Boys reeditarán coreografías en el Campo de Polo (7/3).