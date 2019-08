El estadio Buenos Aires Arena continúa con la venta de entradas para los shows que tiene programados para noviembre y diciembre de este año, sin advertirles a los compradores que los espectáculos podrían no realizarse porque el denominado "microestadio" tiene suspendida la explotación comercial desde marzo pasado por no tener aún aprobado el estudio de impacto ambiental. En este sentido, el legislador Santiago Roberto (Bloque Peronista) presentó un pedido en la Legislatura para que el Gobierno de la Ciudad informe "si se tomaron medidas para garantizar que no sean afectados los derechos de usuarios y consumidores". Además, el legislador hizo una presentación ante en el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°3, en la que señala que "resultaría razonable establecer la obligación de informar a los adquirentes" de los tickets que "el estadio no cuenta con autorización para funcionar".

Roberto advirtió que "detectamos que en la página web del microestadio se pueden comprar entradas de hasta 6 mil pesos, para espectáculos musicales que se realizarían entre el 2 de noviembre y el 15 de diciembre, sin ninguna advertencia a los posibles compradores de que los shows para los que están adquiriendo entradas de tan alto valor podrían no realizarse".

El estadio BA Arena, rechazado por los Vecinos Autoconvocados de Villa Crespo contra el Megaestadio Arena, tiene una capacidad para 16 mil y se levanta en terrenos cedidos al club Atlanta, que a su vez cedió la construcción y explotación del autodenominado 'microestadio' al diario La Nación y la empresa internacional AEG Worldwide.

En marzo, tras la presentación de un recurso de amparo de la Fundación Ciudad por violar los pasos que establece la ley 123 para el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, el juez Aurelio Ammirato suspendió la explotación económica del emprendimiento, y ordenó un nuevo estudio ambiental.

Si bien la empresa volvió a presentar un estudio de impacto ambiental, y la Agencia de Protección Ambiental (APRA) realizó un dictamen técnico y convocó a una audiencia pública, que se realizó este mes, la justicia aún no se expidió.

Por esta razón, aún no está claro que el estadio vaya a habilitarse, o, si se lo habilita, bajo qué condiciones lo hace. Pese a la incertidumbre, la empresa ya programó y tiene en venta 16 shows para los dos últimos meses del año, en los que actuarán Serrat y Sabina, Chayanne, Abel Pintos, Keane, Calamaro, Shawn Mendes, Dream Theater y Balvin.

El pedido de informes que presentó Roberto en la Legislatura destaca que "resulta imperioso que el Estado porteño implemente acciones tendientes a garantizar la protección de los derechos de nuestros habitantes que, de buena fe, adquieran entradas para esos eventos cuya realización resulta eventualmente aleatoria, y que pueden significar no solo una pérdida patrimonial, sino una profunda decepción para quien adquirió la entrada para un show artístico".

Por otra parte, el legislador recordó en su presentación judicial que la cautelar dictada el 14 de marzo pasado, "resultaba clara en cuanto a que ordenaba '... suspender la explotación económica del Microestadio Buenos Aires Arena, así como cualquier actividad cultural, deportiva y social a llevarse a cabo en dicho predio, y establecer la interdicción absoluta de su inauguración hasta tanto se realice el procedimiento técnico administrativo completo de evaluación de impacto ambiental".

Además, señaló que en una aclaratoria a la cautelar efectuada once días después, se advierte que "la posible celebración de acuerdos comerciales (de publicidad, contratos con proveedores, auspiciantes y demás terceros, o la venta de localidades para shows, recitales y otras posibles actividades futuras (...) queda a exclusivo riesgo del emprendedor, en el entendimiento de que llegado el momento el estadio podrá ser inaugurado y utilizado solamente si se hallan reunidos todos los requisitos legales de acuerdo a lo resuelto en autos con carácter precautorio".