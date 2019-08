El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez (foto), aseguró que gobernará "hasta el último minuto" de su mandato pese al cáncer pulmonar que le fue hallado días atrás, ya que es "su obligación" con el pueblo uruguayo.

El mandatario, médico oncólogo de profesión, hizo esta declaración en una entrevista publicada en el diario La República, que lo consultó sobre si el tratamiento por el cáncer de pulmón que se le detectó lo obligaría a tomar licencia antes del fin su mandato, el 1 de marzo de 2020.

"No nos eligen presidentes para gobernar cuatro años, seis meses y cinco días, nos eligen para 5 años y pienso cumplir con eso", subrayó Vázquez, En concordancia con esta postura, el presidente uruguayo defendió el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento días atrás para crear el Ministerio de Cultura que, según él, "no significa ningún gasto mayor para el Estado".

"Me dijeron, ¿por qué mandan ese proyecto de ley ahora que ya vienen las elecciones?, y mi respuesta es porque estoy en el período de gobierno, porque el país y la Constitución de La República exige que sean 5 años de gobierno", reiteró.

Vázquez, de 79 años, anunció el 20 de agosto en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la vicepresidenta, Lucía Topolansky, y buena parte de su gabinete ,que le había sido detectado un nódulo pulmonar en unos análisis rutinarios. Ese mismo día, el mandatario aseguró que todos los estudios y tratamientos que fueran necesarios los haría en Uruguay, porque el país cuenta con "un cuerpo médico de excelencia" y tecnología de vanguardia.

Tabaré Vázquez fue internado durante dos días, en los que le fue practicada una biopsia, que confirmó la presencia de un tumor maligno en el pulmón.

La Presidencia informó que el mandatario se sometió a un tratamiento de radiocirugía para tratar su enfermedad que, según sus médicos, no le impedirán continuar con sus labores al frente del país.

Respecto a su enfermedad, Vázquez señaló en la entrevista la importancia de prevenir y hacerse controles de rutina para una detección precoz.

Por otra parte, Vázquez se refirió a la situación de su país y dijo que Uruguay "está fuerte. ¿Crisis? Les pido que miren alrededor del país. Que miren a Brasil, que miren a Argentina, que miren el mundo, y que vean cómo está Uruguay. Que observen su estabilidad económica. No entramos en recesión, tenemos respaldo internacional. Tenemos grado inversor", enfatizó.