La especulación estaba desde hace unos días, pero ayer llegó la confirmación cuando la secretaria de Transporte y Movilidad de la Municipalidad de Rosario, Mónica Alvarado, anunció un aumento del precio de la tarifa del transporte urbano de pasajeros: Desde el primer minuto de hoy pasa a costar el viaje por hora 30 pesos. La funcionaria señaló que, para evitar un mayor impacto en el bolsillo de los usuarios, el municipio decidió modificar la tarifa en forma desdoblada. A partir de este sábado el nuevo valor será de 30 pesos, en tanto que, desde el sábado 29 de septiembre, pasará a costar 32,50 pesos.

Los concejales de la oposición no tardaron en señalas que la intendenta Mónica Fein "recurrió a una manganeta de dudosa legalidad para estirar la potestad que le permitía fijar la tarifa de colectivo sin pasar por el Concejo, vigente sólo hasta el último día de junio", dijo Eduardo Toniolli desde el peronismo. Y agregó que "el objetivo es el de siempre: no mostrar los números, evitar el debate democrático. En Rosario no sólo tocó fondo la cantidad de boletos vendidos (la más baja en 40 años), también tocó fondo el modelo de gestión del Transporte Urbano de Pasajeros. Hay que barajar y dar de nuevo", aseguró el concejal.

Desde la oposición los concejales pusieron en duda la vigencia de la facultad de la intendenta para aumentar el boleto sin debate.

Tarifas a partir del sábado 31 de agosto: La básica por hora, 30 pesos.

Tarjeta Laboral o de Uso Frecuente (valor bonificado en carga de 40 viajes): 25,84 pesos. Tarjeta Laboral o de Uso Frecuente (valor bonificado en carga de 80 viajes): 24,39 pesos.Tarifa Estudiante y Universitario: 15 pesos.

En tanto que a partir del 29 de septiembre la tarifa básica por hora: 32,50 pesos. Tarjeta Laboral o de Uso Frecuente (valor bonificado en carga de 40 viajes): 28 pesos. Tarjeta Laboral o de Uso Frecuente (valor bonificado en carga de 80 viajes): 26,43 pesos. Tarifa Estudiante y Universitario: 16,25 pesos.

La secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado, justificó el aumento por el incremento de los insumos y la inflación.

La modificación de las tarifas se extiende al sistema de bicicletas públicas. El abono diario pasará a costas 38,76 pesos.

Por su lado, los estudiantes de todos los niveles educativos -jardín de infantes, preescolar, primario, secundario, terciario y universitario- cuentan con la franquicia estudiantil, abonando el 50 por ciento de la tarifa. El beneficio, que se emite a través de una tarjeta personalizada y opera como credencial y a la vez para cancelar el medio boleto del viaje, tiene validez durante el ciclo lectivo.

El nuevo valor se toma en base a la Resolución 104 del 28 de junio de 2019 de la Secretaría de Transporte y Movilidad, que había establecido la tarifa del servicio público de transporte urbano de pasajeros en 32.50 pesos.

En esa misma resolución se establecía, en su artículo tercero, la suspensión de la aplicación de la diferencia resultante entre el valor que debía tener el boleto (32,50 pesos) y la tarifa establecida (27,50 pesos), y reservarse una eventual corrección del precio en función de las variables económicas.

También se recordó que desde el 30 de julio pasado, se modificó el sistema de pago en el transporte urbano de pasajeros, abonando por tiempo y no por cantidad de viajes, permitiendo que los usuarios que utilizan diariamente el transporte público puedan trasbordar de un servicio a otro, de forma totalmente gratuita durante un período de tiempo determinado (60 minutos para trasbordar durante el día y 120 minutos en horario nocturno y fines de semana y feriados).