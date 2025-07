Por únicas dos funciones se presenta en el país “Queerass(é): Acto 1. Cánticos de un cuerpo sin género", la obra teatral y radical de le artista y performer argentine Mau Cugat. Creada y deconstruida desde el error intencionado, para habitar un no-espacio en el que los cuerpos ya no son definibles, la obra invita al público a una zona en donde se pierden definitivamente las formas, los nombres y los géneros de la carne para atravesar entre los limbos de la performance, el circo y la danza hasta reconvertirse a sí misma en un expresión poética y física desprovista de toda clasificación.

Tal como el subtítulo de su nombre lo anuncia, estos cánticos de un cuerpo sin género se desarrollan en la desnudez de su protagonista, cubierta por un velo transparente que revela y motiva esta experiencia, dedicada a cuestionar y compartir colectivamente aquello que queda remanente cuando el propio cuerpo deja de ser una representación, y se abre el interrogante sobre qué otra identidad(es) puede nacer desde ese nuevo ámbito.

Allí, cuando las definiciones heredadas no tienen nada para decir, resuenan como un eco distante las palabras que la escritora estadounidense Carmen María Machado expone en la maravillosa miniserie documental "Queer for Fear", que explora los elementos queer en el cine de terror occidental: "Las historias de terror perturban a la gente adecuada. Es decir, a las personas que no pueden manejar la ambigüedad, personas que no pueden soportar la violencia o el erotismo, personas que piensan en el mundo en términos muy claros".

Abandonando toda claridad, en “Queerass(é)” Mau Cugat se sumerge en la oscuridad para hacerse cargo del llamado de atención acerca del olvido del cuerpo sobre el que advirtió hace siglos el filósofo holandés Baruch Spinoza: "El hecho es que nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede el cuerpo, es decir, a nadie ha enseñado la experiencia, hasta ahora, qué es lo que puede hacer el cuerpo en virtud de las solas leyes de su naturaleza, considerada como puramente corpórea".

Con una puesta en escena minimalista, una parrilla de luces azules y frías que emulan un frigorífico o un quirófano (¿hay alguna diferencia?) sobre un espacio circular que permite que cada participante tenga una visión única desde su propia perspectiva abandonando pretensiones universalizantes, la performance de Cugat rompe con la tradicional distancia público-escenario para compartir la vibración y la carne con los cuerpos en la cercanía, en su vulnerabilidad y en su poética, transformando la narrativa en una política corpórea despojada de toda imposición, y ofreciendo la reflexión como única herramienta para repensarlo todo, tal como declara su protagonista dirigiéndose directamente al público: "No soy mi nombre y tú no eres nadie".

Nacida en Córdoba pero radicada en Francia, Mau Cugat no para de transitar los continentes creando obras y performances con las herramientas del circo y el teatro físico que adquirió en Argentina, Países Bajos y España, sumando la investigación constante sobre dramaturgias contemporáneas y experimentales e incorporando a sus obras más recientes los trabajos realizados con el Circo La Putika de República Checa, el colectivo How Far con el que colabora asiduamente y su propia compañía Cirque Désolé.

En estas únicas dos funciones en Argentina, “Queerass(é)”, además de la creación y la performance de Mau Cugat, cuenta con la colaboración musical de Germán Caro Larsen y Milo Cabezas, las luces de Yann Le Roux y la producción de Les Thérèses, para compartir en este momento sociopolítico tan particular del país una catarsis colectiva que responde a la pregunta spinoziana con un llamado a la guerra contra la normalidad y una armadura queer para enfrentarla. Entre la instalación, la danza y el espectáculo de lo visible, este primer acto de "Queerass(é)" busca todo lo necesario para abrirse y abrir, desubjetivar e invitar al público a ser parte de la inestabilidad de la identidad, del fugar del cuerpo y del género para confrontar el panóptico de las miradas que patrullan las formas de ser y estar en una sociedad (y en un teatro) en donde se mira y se es mirado permanentemente.

Con la envoltura de un arnés de yeso, cuya materialidad remite directamente a lo quebrado y lo recompuesto, y rodeada de residuos de sus obras anteriores que le acompañan como una historia en descomposición, "Queerass(é)" transcurre, cuchillo en mano, fluyendo al ritmo de la música experimental y el noise que sonorizan su interpretación, en una potente transformación de la identidad y del género contra las imposiciones que pretenden moldearnos desde los discursos más rancios, heteronormados y conservadores.

Funciones: viernes 25 de julio a las 20:30 en Que Tren, Olazábal 1784, y sábado 2 de agosto a las 20 en Nos en Vera, Vera 1350.