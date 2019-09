Las mismas palas mecánicas rasgando la tierra, destrozando los terrones de impunidad, volvieron ayer al predio marcado en Luis Palacios, tratando de encontrar los restos de Paula Perassi. Por segundo fin de semana consecutivo, la maquinaria pesada al mando del Equipo Argentino de Antropología Forense, retomó la búsqueda luego de una serie de datos aún más precisos que la ultima vez, lo que volvió a disparar la esperanza de su padre de encontrarla, aunque matizada por el dolor de la falta de apoyo estatal. "En estos ocho años ninguno de los tres gobernadores me ayudaron a resolver este caso, ni Binner ni Bonfatti me recibieron siquiera, sólo Lifschitz me atendió una vez, pero nunca hizo mucho. Espero que los que vienen, quieran ayudarme" se lamentó Alberto Perassi, al pie de un montículo de tierra, uno de los tantos que iba formando la retroexcavadora, ayer a medida que iba cayendo la tarde.

"Esta es una continuación de lo que se hizo el fin de semana pasado, y es porque apareció una nueva versión, que asegura que había que buscar un poco más al sur. Entonces se vino a explorar esa parte para no dejarla en suspenso, porque todos estos datos hay que ir a buscarlos, no queda otra que venir a dar vuelta la tierra para saber si puede estar el cuerpo de Paula. Hoy casi se cumple todo el día de trabajo y se ha revisado gran parte del predio y no ha aparecido nada", le dijo aye a media tarde Perassi a este cronista.

-¿Qué podemos decir del nuevo testimonio?

-Este apareció el día jueves y el mismos viernes se empezo a trabajar, fue todo muy de repente. Después llega otro testimonio a través del EAAF, que es alguien que le agrega más detalles a este tema. Pero más que saber cómo vino el dato, quiero saber dónde está Paula. Mientras sigo rogando que el hallazgo se produzca en la próxima palada.

-¿Este testimonio daba datos más finos, con precisiones y nombres de gente de la zona, esto lo hace creíble?

-Sí claro es creíble, y daba precisiones, pero no lo podemos decir así porque todavía no ha aparecido nada.

-¿Cómo pesa el hecho de que el sitio señalado esté en medio de un depósito de autos incautados por la policía, un llamado 'puerto seco' sin habilitación y frente mismo a un desarmadero?

-Por supuesto que pesan mucho las tres referencias del lugar que se mencionan. Acá hay un depósitv judicial donde hace solo unos años, allá por el 2011 era el lugar donde la Unidad Regional 17 traía todos los autos secuestardos. Entonces cualquiera iba allí con la pieza vieja de un auto que necesitaba y se llevaba una nueva pagando unos pesos. Creo que todo esta zona es posible que haya sido usada para este fin. Va cerrando todo, porque hubo varios jefes policiales encartados en este expediente.

-¿Le genera algún tipo de esperanza el cambio de gobierno en la provincia?

-Ojalá así sea porque a mí siempre me dijeron que 'como estaban estos' no avanzaba la causa. Bueno ahora 'van a estar los otros' y espero que eso ayude al avance de esta causa. Ojalá asi sea porque para que este caso se esclarezca depende del gobierno provincial. Este tema viene desde hace tiempo: a los tres días de lo que ocurrió con Paula, el dirigente Jerónimo 'Momo' Venegas le avisó al entonces gobernador Hermes Binner. El Momo que

era mi amigo habló cinco veces con Binner, y yo con la gran inocencia del momento pensé que se iba a arreglar todo porque ya lo sabía el gobernador. Realmente fue todo lo contrario porque Binner nunca me dio una audiencia, jamás me atendió, después vino Antonio Bonfatti y nunca me atendió, jamás tuvo agenda para mí. Después Lifschitz me atendió antes de asumir pero tampoco pasó absolutamente nada y terminamos en un juicio donde por decreto se largó a todos los imputados y se dijo que estaba todo mal investigado en esa causa cuando había cinco policías adentro que fue quienes mal investigaron el expediente. Y encima el juez Filocco que es el culpable de todos esto con la policía, está jubilado".