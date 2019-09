Después de perder 13.793 millones de dólares de reservas del Banco Central, desde el Gobierno siguen reclamandole "responsabilidad y prudencia" al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. "Declaraciones como las del viernes no van en el sentido de querer que el gobierno llegue al 10 de diciembre", dijo el senador Esteban Bullrich. A su vez, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pidió "tener cuidado" y no excluyó de la advertencia a la diputada Elisa Carrió. “No hay que tirar más de la soga porque después la que sale perjudicada es la gente. Estamos en una crisis y hay que tener cuidado con las declaraciones. Eso vale tanto para Lilita Carrió, Alberto Fernández o Roberto Lavagna”, señaló el radical en Radio Mitre.

A tres semanas del aplastante triunfo del Frente de Todos en los comicios, Bullrich sostuvo que Fernández "está en el camino equivocado", y aprovechó la oportunidad para respaldar al presidente, Mauricio Macri. El ex ministro de Educación dijo que el Gobierno está "concentrado en el objetivo de cuidar mucho a los argentinos tras el nerviosismo que se generó a partir de las PASO". Sin embargo, reconoció que la fuerte derrota que sufrió el macrismo el pasado 11 de agosto fue "un golpazo, que generó dolor y angustia" dentro de la coalición gobernante. Sobre la posibilidad de ejercer una regulación a la circulación de dólares dijo: "Esto es día a día. Si todos actuamos con responsabilidad no habrá más que trabajar para no llegar a ese objetivo", en diálogo con CNN Radio.

Con un mensaje alentador para los propios, el gobernador Morales reconoció que “hay una tendencia después de las PASO", pero subrayó que "no hay que bajar los brazos". "Estamos trabajando para revertir los resultados. El presidente pidió perdón, lo cual es histórico, y se tomaron medidas desde la llegada de (Hernán) Lacunza al ministerio de Hacienda”, remarcó el ex viceministro de Desarrollo Social durante la gestión de Fernando De la Rúa.

Otro de los que todavía se mantiene esperanzado con el experimento cambiemita, y no reconoce el default, es el presidente provisional de la Cámara de Senadores, Federico Pinedo. "Por default entendemos cuando el país no quiere pagar la deuda, y este no es el caso de la Argentina", interpretó. Pinedo entiende que el país "tiene voluntad de cumplir con sus obligaciones y está en condiciones de cumplirlas".

Por fuera de las listas de Juntos por el Cambio, y cerca de dejar su banca en la Cámara alta, el senador no le suelta el brazo al Gobierno y sale a defenderlo a pesar del descontrol financiero de la última semana. "El Presidente está con toda la energía puesta, igual que los organismos de gobierno, igual que el Banco Central, que tiene la responsabilidad de preservar el valor de la moneda, están totalmente enfocados en ese punto", afirmó en la principal emisora radial del Grupo Clarín.

El ex ministro de Cultura devenido en secretario, Pablo Avelluto, salió en el canal de La Nación con un tono crítico a analizar el resultado de las PASO: "Cometimos miles de errores, había muchas cosas que no sabíamos y muchas otras donde tuvimos un sesgo optimista". Además, reconoció que creyeron que "era más fácil" y que "sólo porque no estuvieran ellos iban a venir las inversiones". Igualmente, se sumó al discurso oficialista y nuevamente le cargó la culpa al ex jefe de Gabinete. "Los vaivenes que la economía está teniendo obedecen a la irresponsabilidad de las declaraciones y los movimientos políticos que ha tenido Alberto Fernández".