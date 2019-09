este lunes desde las 14.15 con el alemán Alexander Zverev,

sexto favorito.

Ambas se unen a otros nombres de peso ya eliminados del US Open como la campeona de Wimbledon, Simona Halep, así como Dominic Thiem y Stefanos Tsitsipas, en el cuadro masculino.

Roger Federer y Serena Williams, ganadores de 20 y 23 Grand Slams, respectivamente, avanzaron este domingo sin complicaciones a los cuartos de final del US Open, adonde también buscará acceder el campeón defensor Novak Djokovic. El suizo, ganador de cinco US Open, enfrentará ahora al búlgaro Grigor Dimitrov, mientras que la estadounidense encarará ante la china Wang Qiang (18) su misión de empatar el record de 24 títulos de Grand Slam de Margaret Court. Diego Schwartzman se mideFederer necesitó de 79 minutos para derrotar al belga David Goffin (6-2, 6-2, 6-0). "Me sentí muy bien allá afuera. David no tuvo su mejor día", dijo en rueda de prensa el suizo,que podría cruzarse en la semifinal con Djokovic, el campeón defensor que enfrenta a otro suizo, Stan Wawrinka. Asimismo, Federer es el jugador con más apariciones (56) en cuartos de final de Grand Slams, 13 en el US Open. "Es definitivamente muy especial jugar por estos records. Estar en mis 56 cuartos ahora de un Slam me hace sentir bien. Ese era el objetivo aquí en esto torneo, tratar de llegar hasta acá", indicó el veterano tenista, que es seguido por el serbio con 45 participaciones.En el cuadro femenino, Williams derrotó a la croata Petra Martic (6-3, 6-4) en una hora y media, antes de celebrar el segundo cumpleaños de su hija Olympia. En el segundo set, Williams se torció el tobillo y necesitó tiempo para recibir ayuda médica. No afectó su juego, aunque sí la afectó "mentalmente". No obstante, la estadounidense, que ganó su primer Grand Slam en Nueva York hace 20 años, avanzó por la décimasexta vez a los cuartos de final del torneo, donde chocará con la china Qiang, quien eliminó a primera hora a la australiana Ashleigh Barty, Nº 2 del mundo y ganadora del Roland Garros. Barty cayó poco antes de que lo hiciera la checa Karolina Pliskova, tercera favorita del torneo, ante la británica Johanna Konta (16).