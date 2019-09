"Yo empecé la pelea porque Lattuca nos decía que no nos iba a dar nada a nadie, que no ofrecía nada porque nosotros éramos usurpadores de la tierra de él. Ahí me enfurecí y le contesté que no éramos usurpadores. Después le pregunté: ´¿Usted cuánto hace que lo compró a un precio vil para hacer el doble o el triple o no sé cuánto? ¿cuántas torres quiere hacer?, ¿cuatro, cinco, con cuántos departamentos contamos? Nos volvió a decir que no nos iba a dar nada porque éramos usurpadores, que era su negocio y que nosotros, en algún momento, íbamos a tener que salir, lo mismo dijo ante la jueza". El relato de uno de los encuentros de los vecinos de Pasco y Necochea con el constructor es de Raquel, que lleva viviendo 30 años en el lugar. Su esposo, que nació ahí, hace 50. "Es la quinta generación que pasa por acá, no es que venimos de ayer", plantea la vecina. La justicia admitió el pedido de nulidad pero el conflicto no está resuelto. Raquel confía en que las familias conseguirán el título de propiedad: "No tienen lo que necesitan para desalojar a la gente, son muchas familias, muchos años".