La situación del país

"No me sorprendió la postura de Boca en cuanto al planteo inicial. Pero más allá de eso, de lo poco que ofreció, tengo que mencionar nuestra propuesta, esa que toma riesgos y asume la responsabilidad del protagonismo. Eso no lo vamos a negociar", consideró Marcelo Gallardo, repartiendo duro y parejo durante la conferencia de prensa tras el 0-0 con Boca.

El estratega de River hizo alarde (discursivo) de la "contundencia" a la hora de atacar al rival, materia en la que falló su equipo en la seca tarde monumental, donde River disparó 17 veces hacia el arco rival, acertando a los tres palos de Andrada en sólo cinco ocasiones. "Nos faltó contundencia, es cierto, pero también un día más de recuperación", se excusó Gallardo, recordando que su equipo jugó el jueves pasado por Copa Libertadores (1-1 con Cerro Porteño en Asunción, Paraguay) mientras que Boca lo hizo el miércoles (0-0 con Liga de Quito, en la Bombonera).

"Así y todo tengo que valorar nuestra propuesta. Desde el juego no tenemos nada que reprocharnos. Siempre intentamos. No me sirve hablar del planteo de los rivales. Si hacíamos un gol tal vez hubiese sido diferente pero nos faltó frescura para los últimos metros. Me deja un sabor amargo porque fuimos superiores. Es una sensación agridulce porque no fuimos superiores en el marcador", opinó.

En cuanto a los cruces del 1 y 22 de octubre, por semifinales coperas, Gallardo consideró que "quizá el planteo sea el mismo". "La diferencia será que estaremos más frescos. Por eso remarqué que no tuvimos mucho descanso", remarcó el bicampeón de la Libertadores como DT, por si quedaba alguna duda.

"Los partidos hay que jugarlos y tendremos un rival cuya búsqueda será la de resguardarse bien, así que estará en nosotros tener esas virtudes de romper al rival en esa marca. Esta vez no fuimos punzantes. Tendremos que hacer un mérito superior al de este domingo para ganar el partido. Y lo vamos a hacer. Mi función es sobreponernos a esos planteos. Cuando nos juegan de igual a igual como Racing, los rivales te miden. Y pasa lo que pasa hoy. Eso se gana con respeto", concluyó su análisis.



La situación del país

Por último, Gallardo aprovechó la oportunidad para referirse a la situación crítica del país: "Estoy preocupado como cualquier ciudadano por este momento del país, porque miro a los costados y hay gente que la está pasando mal. Ojalá salgamos de esta situación", expresó.

Nacho, sin desvíos

Mientras tanto, quien fue más directo al referirse a la propuesta xeneize, aunque apuntó hacia el mismo lado que su entrenador, fue Ignacio Fernández. "Ellos vinieron a buscar el empate, no propusieron juego. Nosotros fuimos el único equipo que quiso ganar", afirmó el zurdo, quien además se refirió a su recuperación tras terminar el partido de la semana pasada en Paraguay con algunas dudas físicas: "No me lo quería perder. Por eso después del partido del otro día pedí que no me descarten".