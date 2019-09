#CualquieraPuedeGooglear Clic mundialista: el equipo de esports argentino Isurus Gaming le ganó la final de la Liga Movistar Latinoamérica de League of Legends al plantel chileno All Knights por un cómodo 3-0, y representará a la región en el mundial de LOL, el Worlds 2019, el próximo 2 de octubre. Clic con premio: si te interesa competir en categorías como Tango y folklore, Libro de poesía, Ensayo político o Texto dramático, hasta este viernes tenés tiempo para participar en la convocatoria de los Premios Nacionales . Clic registrado: Más allá de Valle de Muñecas, la película de Emiliano Cativa sobre la banda de Manza Esaín, tendrá proyección en Córdoba, hoy a las 19 en el C.C. Córdoba. Clic al micrófono: sale temporada de monólogos con el ciclo abierto y gratuito Jam de Stand-Up del Club Cultural Matienzo (martes a las 22), y con TNT Stand Up, el show de Franco Catalano y Lucas Upstein en The Cavern (jueves a las 22.30).





#DeCatálogo Nahuel Briones cargó a YouTube el acústico de Bases y condiciones, de El nene minado, como parte de sus Eleven Studio Sessions. Diosque reveló nuevo single con videoclip, Chau (coproducido por Ezequiel Araujo), y lo presentará este viernes 6 en Guajira, La Plata. Mariana Päraway soltó Roma, la canción principal de la miniserie mendocina El anticuario. La electropopera eslovaca Vanda, radicada en Santa Fe, estrenó el video de 7 Lunas. Y los patagónicos Siete Venas From Del Monte subieron su disco Poderstar.

#HayTablas Las decisiones casi metafísicas que nos hacen cambiar de camino disparan Todo lo posible, de Lorena Romanin (viernes a las 22.30, La Carpintería Teatro). Y una profe de Sociología entra en pánico en el aula en Pundonor, de Andrea Garrote y Rafael Spregelburd (sábados a las 21, Hasta Trilce).

#AltaTemporada Si te caben los asesinos seriales, probá la belga 13 Mandamientos (Netflix). Si te le animás a un europolicial atormentado, husmeá el estreno de Baptiste, spin-off de The Missing (Starzplay Latinoamérica). Y si te va un médico joven, genial y con autismo, hurgá en la debutante The Good Doctor (desde hoy, Canal Sony).

#PiñaVaPiñaViene La legendaria franquicia nac & pop de lucha libre teatralizada, Titanes en el Ring, retornará con velada de combates entre luchadores clásicos como La Momia, combatientes más “actuales” como la vegana Roxy Rox o el instragramero Iuri M, y peleadores del lado kitsch como el popero hedonista, Durán Durante (21/9, en La Rural).