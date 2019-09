"Es el factor más importante para entender la inestabilidad económica argentina hoy y desde hace décadas. Cuando se admita esa limitación..."

Ahí hay un punto clave. No se lo quiere entender, menos admitir.

Los que se benefician con el caos del mercado de divisas no quieren que la sociedad asuma que no hay dólares para todos. La razón es que esa toma de conciencia dispara de manera espontánea la pregunta de qué hacemos entonces con los escasos dólares, en qué priorizamos su gasto. ¿En ahorro privado en cuentas en el exterior y en consumo superfluo, o en maquinaria, medicamentos y combustibles necesarios para el desarrollo industrial y económico en general? Si tomamos en cuenta las necesidades del conjunto de la población, la pregunta se responde sola. Sin posibilidad de acumulación importante de divisas, tarde o temprano los actores económicos que no pueden acumular dólares como antes comienzan a perder poder de lobby, y sus oligopolios y posiciones dominantes en diversos rubros comienza a tambalear.

AndresP12

¿Cuándo vamos a ponernos en la cabeza que la Argentina no emite dólares? Desde el nefasto de Martínez de Hoz a la fecha esa política de dolarizar la economía nos ha llevado a este desastre. Brasil también tuvo default y refinanciaciones y sin embargo no dolarizaron su economía. No debe hablarse de libertades con tanta liviandad. Las libertades económicas en épocas de crisis solo beneficia a los poderosos.

Hugo41

Nunca tuvieron honestidad porque siempre mintieron. A la gente que creyó "en el cambio" y en la "revolución de la alegría", que terminó siendo un gran fiasco que sumió en una gran tristeza al 70% del país. La maldita derecha jamás fue honesta en ningún aspecto. Sólo hay que reescuchar el debate MM-Scioli y deshilachar cada una de las enormes mentiras que MM le dijo a "la gente" y que muchos creyeron "sinceramente".

Vos no le creíste. Yo tampoco. El 49% de la población no le creyó. Pero siempre hay un margen para los crédulos y los desmemoriados.

Sólo hay que reescuchar las exposiciones o entrevistas que durante todo este tiempo le hicieron a Marquiavelo Peña. Jamás dijo una sola verdad. Ni él ni ninguno de los ministros o secretarios de Estado o de cualquier cargo político (diputados, senadores, etc.) que integraron esta runfla de poder durante estos años de dolor.

No se les puede pedir “honestidad intelectual” porque no la tienen. Son falsarios hasta la médula de sus huesos. Y la “libertad” no es tal, cuando se convierte en “libertinaje”.

El libertinaje que han venido aplicando desde el 10 de diciembre de 2015.

Todas las medidas que han tomado vinculadas con la economía, han estado teñidas de libertinaje. Entonces nadie puede venir a hablar de cercenar la libertad cuando esa libertad jamás existió.

Se escudan en la mentira de la “libertad de los mercados”, cuando ningún país del mundo comete las locuras que se cometieron aquí en nombre de esa falsa libertad.

Ni Trump, con toda su locura. Ellos protegen sus mercados. Ellos protegen los negocios de sus países. Ellos protegen a su gente. Estos libertinos de aquí sólo protegen SUS negocios y los de sus amigos, socios y cómplices. Sólo ruego que estos casi cuatro años, sirvan de ejemplo a “la gente” y a las futuras generaciones para que no se dejen engañar más.

Sencillitoydealapargatas

Argentina deberá determinar de una buena vez y para siempre si se opta la dolarización o desdolarización. Ahora que el mequetrefe y sus secuaces tuvieron que plantear un control de compra/venta de moneda extranjera no va a haber posibilidad de que sea tildada como una medida de corte comunista nunca más. La dolarización, como plantean los ultra liberales, a mi entender es el fin del país. La desdolarización implica que el que quiera dólares para cuestiones que no generen más dólares a futuro de los que se van (atesoramiento, turismo) se va a tener que quedar con las ganas por un largo tiempo. Te guste o no te guste. Despues habrá cuestiones más complejas que tendrán que ver los que saben, como por ejemplo remesas a casas matrices de multinacionales y bancos. Lo primero es lo primero. Traer los dólares de exportaciones urgente. Qué no se vayan los dólares del BCRA.

MartinH

Alfredo: es exactamente eso, tenemos que generar el sentido común de que la libertad económica y de cambio son imposibles en Argentina. Desde que subió Macri, en todas tus columnas y las de otros economistas de Página/12 machacaron sobre este tema. Pero la sociedad no aprende de las palabras, tuvieron que agotarse las reservas y el ruidoso silencio del FMI para que el presidente saliente reaccione. Pero tenemos que insistir, como dijo ayer Cristina, NUNCA MÁS NEOLIBERALISMO EN ARGENTINA.

PabloA42

Federico Pinedo (abuelo), Álvaro Alsogaray y José Alfredo Martínez de Hoz, los encargados de la economía en el breve gobierno de José María Guido, 1962-63; se sabe, terminó en desastre. Martínez de Hoz como figura excluyente económica de la dictadura genocida, 1976-81, dejó otro desastre de consecuencias que lamentablemente hasta hoy perduran. Domingo Cavallo, la súperestrella económica del siguiente período liberal, el tándem Menem-De la Rúa, dos gobiernos de distinto signo político y la misma orientación liberal, 1990-2001 y ahora éste, el cuarto experimento liberal en los últimos 60 años, de nuevo termina en desastre. ¿No habrá llegado la hora de decirle NUNCA MÁS a estos nefastos gobierno liberales, de gritarles en la cara, NUNCA MÁS SERÁN GOBIERNO EN LA ARGENTINA, LIBERALES, NUNCA MÁS.

Betagoras345

Estas medidas son de urgencia frente a un país que no para de fracasar. Tanto hoy como en el gobierno anterior, parches. No se construye un país serio y sustentable eliminando libertades.

Tomas73

Toda libertad, en todo el mundo, está sujeta a restricciones. Por ejemplo, se puede transitar libremente por el país, pero si se quiere ir al extranjero hay que cumplir ciertos requisitos. Y respecto a la compra de moneda extranjera, sucede lo mismo en cualquiera de los países llamados “serios”; si se trata de cantidades importantes hay que justificar la compra. Ha sido, y tal vez siga siendo, otra zoncera criolla la idea de un derecho casi natural a comprar la cantidad de dólares que se quiera sin regulaciones.

Hugomon

Es patético ver a un gobierno que se llenó la boca criticando las medidas "kirchneristas" recorriendo los mismos caminos en medio del incendio. ¿Tuvimos cuatro años de esto para que se terminen dando cuenta que la administración financiera del gobierno anterior era correcta? Es claro que solo vinieron a robar, no tenían la más pálida idea de como se administraba un país y además del saqueo nos dejan en las puertas del infierno.

RaulEH

Estos sádicos se vanagloriaron de levantar el cepo solo para llevarnos a una trampa; ahora nos dejan con el yugo de una deuda ilegítima impagable que solo trajo la destrucción del aparato productivo, miseria generalizada y postración del Estado. Macri desde que asumió siempre fue en el mismo sentido, pero más rápido que las anteriores experiencias neoliberales: desfinanciamiento del Estado, apertura comercial, desregulación económica, sobreendeudamiento, valorización financiera, fuga de capitales y quebranto generalizado de la economía. Espero que para la gran mayoría del pueblo argentino la tercera sea la vencida, porque el tropiezo con la misma piedra ya lo hicieron varia generaciones: NEOLIBERALISMO NUNCA MÁS.

Quinoto40