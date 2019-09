“Hay que salir del default productivo y social”, reclamaron este lunes desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) en un documento que difundieron con motivo del aniversario del Día de la Industria. La entidad alerta sobre la situación del sector fabril y en particular del segmento pyme. “Fruto de ese modelo, la caída de la actividad es constante, sobre todo para los sectores más dependientes del mercado interno y más trabajo intensivos; en particular, la industria nacional”, sostiene el documento. Desde la asunción del actual gobierno, se perdieron casi 150.000 puestos industriales, el 11,8 por ciento del total, según consigna Apyme de datos oficiales. “Para salir del actual desastre productivo y social, la Argentina necesita una urgente modificación del rumbo económico y adoptar políticas de Estado con eje en la producción, el trabajo y la industria nacional”, agrega. La entidad que conduce Eduardo Fernández, anticipa una ruptura en la cadena de pagos, la cual agravará la incertidumbre financiera y que será "causa de las medidas recientes del Gobierno para trasladar a una próxima administración los vencimientos de bonos de corto plazo”. “El aval del FMI a las nuevas medidas no hace más que ratificar la pérdida total de un rumbo soberano de la economía, ya que a fin de asegurar la solvencia en el futuro inmediato se intenta establecer nuevos condicionamientos para el ajuste recesivo que agravaría la parálisis de la producción, la pérdida de empleos, la Inestabilidad y la faltad de inversiones”, concluye el comunicado.