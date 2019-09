Vanessa Gómez Cueva, la migrante que en febrero de este año fue expulsada del país y obligada a dejar desamparados a dos de sus hijos, podrá volver a Argentina. Horacio García, director de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), anunció que “por razones excepcionales de índole humanitaria” levantó la prohibición de ingreso al país que tenía la mujer.

Gómez Cueva es una ciudadana peruana con más de 15 años de residencia que vivía con sus tres hijos y que fue expulsada de Argentina en febrero de este año con el menor de sus hijos. “Vanessa no termina de caer, está muy contenta”, dijo a Página|12 Juan Villanueva, abogado de Gómez Cueva e integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Villanueva contó que el lunes, en el marco del comité de Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas que se celebra en Ginebra hasta el 11 de septiembre, García informó que iba a permitir el regreso de Gómez Cueva al país. La DNM emitió una disposición que oficializó esta decisión. “La disposición dice, básicamente, ‘hicimos todo bien’, pero que por razones de índole humanitaria la van a dejar volver”, señaló el abogado.

El integrante del CELS afirmó que las razones de índole humanitaria deberían “haber primado antes porque el planteo es el mismo desde 2014” porque Gómez Cueva es madre soltera de tres niños nacidos en Argentina y “no podés dejar a los nenes huérfanos en su país”.

“Ahora recién con todo esto de (las presentaciones realizadas ante) la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema, la presión mediática y de organizaciones de Derechos Humanos, recién ahí se dieron cuenta de que había razones de índole humanitaria”, sostuvo Villanueva.



El abogado de Gómez Cueva precisó que cuando se trata de una situación de índole humanitaria “no es un tema de interpretación (del decreto 70/17 o de la Ley de Migraciones)”, porque la expulsión de Vanessa implicó dejar a dos niños sin su madre. “Los derechos de los niños son derechos de jerarquía superior. Lo más importante es el interés superior del niño”, aseguró.

Gómez Cueva había llegado al país hace 15 años. El 1º de febrero pasado, efectivos de la policía fueron hasta la casa de la mujer y le pidieron que los acompañara para firmar una notificación. Gómez Cueva fue con su hijo de 2 años y dejó en casa a los otros dos, de 5 y 14 años. Sin embargo, la Policía detuvo a la mujer durante dos días en una celda sin luz ni agua.

En 2013, fue condenada en un juicio abreviado a cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes. Luego de cumplir su condena inició estudios terciarios y se recibió de enfermera. En 2015, la DNM emitió la orden de expulsarla del país sin considerar su situación actual ni la existencia de sus hijos argentinos menores de edad.

El 4 de febrero de este año fue llevada al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde la subieron a un avión para dejar el país. Los otros dos hijos de Gómez Cueva quedaron en Argentina al cuidado de su abuela y sus tías.

“Yo me reuní con García cuatro días después de que expulsaran a Vanessa. Le dije que había irregularidades y me contestó que no lo vio y que hiciera una presentación”, detalló Villanueva. Sin embargo, nunca recibieron respuesta para ese recurso administrativo. “Tuve que ir a Migraciones para pedir que aunque sea rechacen esa presentación para que yo pueda hacer algo”, agregó.

Villanueva contó que él y otras organizaciones --como Migrar no es Delito-- que defienden los derechos de los migrantes mantuvieron una reunión con García hace un mes. “Me dijo que él no iba a hacer nada por este tema. Esperó hasta ahora para dar el brazo a torcer”, afirmó.

Gómez Cueva puede volver al país, pero la DNM no dispondrá de los medios para su regreso aunque, según Villanueva, “tienen todos los instrumentos para hacerlo”. “Migración tiene a disposición pasajes de aerolíneas para hacer efectivas sus órdenes, como fue la expulsión de Vanessa en su momento”, explicó.

Una vez que regrese a la Argentina, Gómez Cueva deberá regularizar su situación migratoria. Su abogado señaló que volverá al país como turista y que luego realizará una presentación ante la Justicia para solicitar la residencia definitiva por ser madre de niños argentinos.

Organismos de Derechos Humanos celebraron el regreso de Gómez Cueva. "Nos alegra mucho que la Dirección Nacional de Migraciones haya revisado la decisión y atendido a las cuestiones humanitarias en juego. Es una gran noticia para Vanessa y su familia. También es una conquista del trabajo articulado entre la defensa de Vanessa, las organizaciones de DDHH y la comunidad migrante. Esperamos que esto sea un antecedente para todas las situaciones similares, ya que su caso no es el único", aseguraron desde la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes.

Informe: Ludmila Ferrer.