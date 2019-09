“Llorando por Argentina: estoy tratando de entender el desastre”, lanzó el ganador del premio Nobel de Economía, Paul Krugman, al cuestionar el vertiginoso endeudamiento en moneda dura asumido durante la gestión de Mauricio Macri. A través de su cuenta en Twitter, el economista estadounidense consideró que la masiva toma de deuda realizada por las distintas capas geológicas de funcionarios cambiemitas lo único que logró fue “cavar un pozo más profundo, con un incremento en la deuda externa y el descrédito de las reformas neoliberales”. Krugman advierte que el deterioro en el sector externo comenzó antes del recambio presidencial pero señala que la política económica de las autoridades argentinas agudizó los problemas hasta llegar a la crisis actual.

“Para quienes dedicamos mucho tiempo a este tipo de crisis es sorprendente lo parecido que es el libreto al de la crisis de 1998-2001, no está la convertibilidad, pero se ven los mismos errores en la política económica y con el FMI validando ese camino”, indicó Krugman en una serie de tuits. Además de cuestionar al organismo multilateral por su rol en el estallido de la crisis, el economista apunta directamente a su ex directora Christine Lagarde, que será designada al frente del Banco Central Europeo (BCE). “Y, sí, esto me hace preocupar mucho más sobre la llegada de Lagarde al BCE. Todos los involucrados en realidad deberían haber hecho algo mejor”.