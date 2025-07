La población de Tolar Grande y localidades vecinas dentro del departamento Los Andes teme perder la fuente de trabajo que se generó con la posibilidad de proveer la alimentación a obreros y obreras que residen en el campamento de Mina Lindero, que extrae oro en el sur del Salar de Arizaro, en la Puna salteña.

El alerta se disparó al conocerse que una empresa de catering nacional, Cookins, que desde que llegó al norte argentino asegura empleo local en el departamento Los Andes, dejará de prestar servicio mañana a la filial local de la firma Fortuna Mining, que opera el Proyecto Lindero. Al parecer, Mansfield Minera SA, la subsidiaria cien por ciento propiedad de la minera norteamericana, decidió cambiar de proveedor a favor de una filial argentina de la empresa de catering Aramark con sede en FIladelfia, Estados Unidos.

"Nos hace mucho ruido", dijo a este diario una fuente que integra una de las cámaras de proveedores mineros. "No entendemos por qué se llega hasta el último día, por qué no se hizo una licitación antes", agregó.

Aramark ya desembarcó en Salta y también en la mina de oro. Operará en Salta por intermedio de su filial en Argentina, Central de Restaurantes SRL, según el Boletín Oficial de Salta del 28 de julio. Sin mencionar directamente a Aramark, la publicacion del gobierno de Salta formalizó el cambio porque en la Puna salteña la gigante multinacional de catering podrá operar bajo dos denominaciones: Central Región SRL y Central Andina SRL.

Proveedores mineros que prefirieron resguardar sus identidades aseguraron a este diario que "ya hay camionetas desconocidas" en esa zona de la comuna de Tolar Grande. "Los proveedores de servicios de lavandería o la gente de la zona que trabajaban hasta ahora como mozos o ayudantes de cocina con Cookins tienen mucha incertidumbre", aseguró una de las fuentes. "No saben todavía si les irá mejor, igual o peor", aseveró otro. Nadie quiere hablar en primera persona porque esperan una comunicación oficial por parte del gobierno de Salta.

Ayer, fuentes de la Secretaría de Minería y Energía de la provincia informaron que hubo una primera reunión entre la comunidad originaria del pueblo Kolla de Tolar Grande, representada por su cacique Mario Alancay, el intendente de esa localidad, Sergio Villanueva, y Facundo Huidobro y Antonio Adames de Mansfield Minera SA. "La reunión pasó a cuarto intermedio", aseguraron desde el gobierno salteño. "A la empresa se le vence su contrato y está en licitación", explicaron. De ese encuentro participaron además el ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín De Los Ríos; la secretaria de Minería y Energía, Romina Sassarini, y el presidente de Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta, Federico Russo.

Sin embargo, en Tolar Grande y localidades vecinas dentro del departamento Los Andes, una jurisdicción cien por ciento minera, el run run del cambio de prestador de servicio de catering en la mina de oro que opera Mansfield se conocía desde principios de este mes. Pero fue el martes cuando la noticia saltó el cerco de la prensa andina.

"La comunidad de Tolar Grande denunció públicamente un grave engaño por parte de Mansfield", aseveró esa información sin citar la fuente. "(La empresa) Anunció con falsedades la asignación del servicio de alimentación a Central Andino, propiedad de la estadounidense Aramark, una empresa inexistente legalmente", continuó el parte.

Según ese comunicado, la comunidad originaria de Tolar Grande había recibido la novedad el lunes y por medio del Boletín Oficial salteño de ese día. La versión aseveró además que el cambio de la proveedora de catering Cookins a la filial local de Aramark "configura una maniobra para ocultar la contratación en beneficio a una multinacional extranjera, en violación a la Ley de Compre Local y desconociendo el compromiso asumido con el desarrollo regional", en alusión directa a la Ley 7645, denominado Régimen de Compre y Contrate Trabajo Salteño, vigente desde 2011.

Los representantes por el departamento Los Andes que integran las comisiones de Minería de la Cámara de Diputados y Senado de Salta no ocultaron su preocupación al ser consultados por este diario.

Leopoldo Salva, senador por ese departamento Los Andes, informó que la empresa minera aceptó reunirse con los legisladores de la comisión que él integra, y aunque ese encuentro aún no tiene fecha, se concretaría la semana entrante. "Son muchas familias en la Puna las que están preocupadas. Mucha gente defiende a la empresa", dijo el legislador en alusión a Cookins, "porque han realizado mucha tarea de capacitación para que nuestra gente en la puna, mayoritariamente jóvenes, pueda tener un empleo". Aseguró además que "traer empresas internacionales no da, no nos sirve. La oportunidad es ahora, si no ¿cuándo va a ser?".

Por su parte, Gerónimo Arjona, diputado por Los Andes y que integra la Comisión de Minería en la Cámara Baja, opinó que el gobierno de Salta "debería brindar las herramientas pertinentes y necesarias, dirigida a que los pobladores de la puna se beneficien con la minería y no pasen desapercibidos".