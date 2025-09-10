La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este miércoles la venta en todo el país y en plataformas de comercio electrónico de una marca de queso cremoso que no contaba con registros ante el organismo.

La decisión se dio a conocer a través de la Disposición 6693/2025, publicada en el Boletín Oficial, en la que se detalló que el producto prohibido es el siguiente:

Queso Cremoso, marca Quesos y Lácteos La Agustina, elaborado en Marcos Paz, Buenos Aires. La prohibición alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento de este producto.





Según se explicó, este queso no contaba con la autorización sanitaria requerida y exhibía en su rotulado datos falsos.

Asimismo, la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires emitió en su página una alerta alimentaria en la que se advertía a la población que "se abstenga de consumirlo" y a los negocios que "cesen su comercialización" por "representar un riesgo para la salud" de las personas.

Por estos motivos, el producto fue declarado como "ilegal" y la Anmat prohibió su venta en todo el país y en internet.



