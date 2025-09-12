Más de 15 años tuvieron que pasar para que el peronismo vuelva a festejar en Ayacucho. La lista de concejales de Fuerza Patria liderada por Juan Pedro Erreguerena se impuso con el 40 por ciento de los votos en el quinto distrito más grande de la provincia de Buenos Aires y de sangre ganadera. La unidad del peronismo, la revinculación con el campo y una gestión desgastada sellaron la derrota de un radicalismo que estrenó con una pésima performance el sello Somos.

El diagnóstico surge de las palabras de Erreguerena, vencedor de la jornada y presidente del PJ local. Hace dos años, cayó frente a Emilio Cordonnier, dirigente de la UCR que consiguió la reelección con la boleta de Juntos por el Cambio. “El partido estaba dinamitado, pero se trabajó y se alcanzó la unidad”, subraya el dirigente peronista a Buenos Aires/12.

Erreguerena dice que el resultado del 7 de septiembre da “esperanza” y permite trabajar con mayor acompañamiento de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre y “para recuperar el municipio en 2027”.

Cordonnier tiene ahora el desafío de afrontar sus últimos dos años de mandato con un nuevo Concejo Deliberante que será distinto al que viene habituado. Lo reconoció ante su espacio el mismo domingo por la noche al hablar de "un nuevo escenario" después del 10 de diciembre y definir al resultado como un producto de la división de los votos entre su partido y La Libertad Avanza. La derrota lo hizo perder dos bancas y quedará con siete de catorce en el recinto. Fuerza Patria retuvo las tres que ponía en juego y tendrá cinco. Para La Libertad Avanza quedan las otras dos. Pero hay más.

Al frente de la nómina libertaria estuvo Leandro Angiolini, dirigente del PRO y exconcejal que hasta 2023 integró el espacio legislativo de Cordonnier. En esta elección se enfrentaron tras el acuerdo PRO-LLA, lo que llevó a Angiolini a combatir a sus excompañeros de trabajo. Entonces, resta ver si la concejala Ana Paola Colantuono, también PRO, sigue el camino de su par amarillo y abandona el oficialismo. Ese movimiento podría dejar al bloque legislativo del intendente con sólo seis sillas y el peligro latente de perder la presidencia del concejo.

Al momento de analizar la victoria por más de 700 votos sobre el oficialismo, Erreguerena advierte que Ayacucho no está afuera de la realidad económica del país. El ajuste impulsado por Javier Milei que llevó a la descomposición del poder adquisitivo y, por consiguiente, al derrumbe del consumo y la calidad de vida, también impacto entre los ayacuchenses.

Alineado con el Movimiento Derecho al Futuro que lidera Axel Kicillof, Erreguerena sostiene que la propuesta de su espacio nace en una “mirada productiva” para el distrito con el objetivo de torcer la pirámide laboral actual donde la principal fuente de trabajo es la municipalidad. Asegura que son cerca de 1.200 trabajadores de planta y alrededor de 800 contratados, pero con sueldos que promedian los 500 mil pesos. “Están hace catorce años y no generaron empleo genuino”, apunta.

En paralelo, señala que a lo largo de los últimos años mejoró la relación con el sector agropecuario, donde el rol del ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, fue determinante. Para graficar esa relación se hace eco de un reclamo común entre los productores: la tasa vial rural.

“Con todas las inundaciones salió el tema de los caminos rurales y mostró que el municipio no tiene planificación, que tienen al frente de Vialidad a quien era director de producción, lo que muestra que no les interesan los 2 mil kilómetros rurales del partido”, sostiene. Como contrapartida, desde el Gobierno provincial e hicieron múltiples mejorados en distintos caminos y trabajos a la salida de la Sociedad Rural local.

La construcción de la victoria

Ayacucho es una localidad de la quinta sección con alrededor de 22 mil habitantes. Según los registros del Ministerio de Desarrollo Agrario, encabeza la lista bonaerense de los partidos con mayor stock ganadero. Desde 2011 es gobernador por el radicalismo. En primer término por Pablo Zubiaurre y desde 2017, tras su renuncia, por Cordonnier. El intendente legitimó su gestión con un triunfo en 2019 y reeligió hace dos años. Si no hay cambios en la legislación, ya no podrá repetir.

Previo a la victoria de Zubiaurre, el peronismo gobernó el municipio por cerca de 20 años. Al buscar su tercer período al frente de Ayacucho, Darío David cayó en las elecciones de 2011. Aunque, en 2009, en pleno conflicto con el campo, logró la última victoria del PJ en territorio ayacuchense.

Así, tras 16 años, el peronismo volvió a ganar en el distrito. Alcanzó los 3.975 votos, 400 más que en 2023, pero un puñado menos que en 2021. Según Erreguerena, la reconstrucción debe continuar. No deja fuera de su análisis que el pacto PRO-LLA restó votos al radicalismo que, con la boleta de Somos, terminó segundo con 4.500 votos menos que hace dos años cuando los libertarios no presentaron lista.

No es un dato menos. Hace dos años, Ayacucho fue noticia por ser el municipio bonaerense con mayor porcentaje de votos en blanco. El 22 por ciento de quienes asistieron a las urnas no optaron por JxC ni por Unión por la Patria. En esta ocasión, algunos eligieron la boleta violeta, pero también cabe el detalle que más de 4 mil ayacuchenses se ausentaron a los comicios respecto a 2023.

Todo este movimiento está en la cabeza del titular del PJ. Por eso insiste en fortalecer una unidad que, al igual que en muchos municipios de la provincia, fue un dolor de cabeza conseguir. Pero hacerlo trajo estos resultados, así como a nivel seccional sólo se quedó a un par de puntos de ganar y sumar un tercer senador.

De los datos más fuertes para la quinta sección está el flojo papel del radicalismo. La boleta rosa de Somos no sólo perdió en Ayacucho, también lo hizo en Tandil, principal bastión de la UCR en la región. Otra derrota elocuente se dio en Rauch, donde el intendente es Maximiliano Suescún, presidente del Foro de Intendentes Radicales y cabeza de la lista a senadores que se quedó sin el pan y sin la torta.

Pero Erreguerena pone el foco en el PJ. Recuerda la potente derrota del 2023 y la división dentro del partido que en aquel momento no permitió consolidar la unidad a pesar de gestar una única lista. “Trabajamos en hacer apertura, mucha crítica y autocrítica, se escuchó y llevaron adelante muchas reuniones y asambleas para analizar la mejor estrategia y los mejores candidatos”, cuenta.

Hoy, dice, se conformó un buen grupo de trabajo. A lo largo de la campaña y, asegura, de aquí en adelante, todos los lunes se reúne un grupo de dirigentes idóneos en varios temas de gestión con los concejales peronistas con el objetivo de trabajar ideas y propuestas.

Espera que el mecanismo se sostenga, que se puedan generar herramientas para solucionar problemas como el colapso del tráfico en el partido, donde el gobierno local lleva catorce directores de tránsito en diez años. Y, también, encontrar mejorías para políticas como la salud mental, con un servicio que da turnos a tres meses.

No olvida la seguridad rural. “No tienen secretario de seguridad ni conformación del foro de seguridad que pregonaban cuando nosotros éramos gobierno y después lo desarmaron”, acusa.