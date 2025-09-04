La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves la venta en todo el país y en plataformas online de una marca de miel elaborada en Chaco, por no contar con registros ante el organismo.





La decisión se dio a conocer a través de la disposición 6228/2025, publicada en el Boletín Oficial, afecta al siguiente producto:

Miel orgánica certificada, marca Los Meleros; Origen: Miel del Monte; Matrícula N°32.143/ N°Sala: Sef-h-0482; Renapa N° H-54.512; Presidente: Aranda, Jose Luis El Sauzalito, Chaco”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por los argumentos vertidos en el Considerando de la presente.





Según se indicó, la investigación se inició a partir de una consulta presentada por la Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel (CAFRAM) ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL).

Al verificar la información declarada en el rótulo del producto, el INAL detectó que no contaba con registros ante la Anmat. Tampoco el productor estaba inscripto en el Registro Nacional de Productos Apícolas (RENAPA).

Por este motivo, fue declarado como un producto "ilegal", ya que "no se puede garantizars su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, ni su calidad" con adecuados "niveles de control" bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente.



Así, se prohibió su venta en todo el país y en plataforma de comercia electrónico.