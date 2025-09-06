El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respaldó públicamente la hipótesis de que existió una filtración intencionada de audios en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), al compartir en sus redes sociales un video.

El audiovisual corresponde a una entrevista en la que Gisela Robles, expareja y socia del abogado Franco Bindi, afirmó con certeza que "él estuvo involucrado en esas grabaciones".

Francos intensificó la controversia al señalar posibles vínculos de Bindi con la SIDE y el chavismo, y se preguntó implícitamente sobre las implicancias de esta información:" ¿Y ahora?". Bindi es, además, pareja de la diputada Marcela Pagano, distanciada de La Libertad Avanza.

De esta manera, el funcionario apoyó la teoría de la filtración y vinculó a uno de los implicados con servicios de inteligencia y el gobierno de Venezuela, dejando abierta la cuestión sobre los motivos detrás de la presunta divulgación de los audios.

Pagano salió a responderle. "Muchachos se les nota mucho la opereta", contestó en X. Y añadió: "Van por Santiago Caputo y tienen sed de la caja de los fondos reservados", además de manifestarle a Francos que el apuntado José Luis Vila "es tu jefe de asesores".

Se trata de un nuevo esfuerzo del Gobierno por desviar el foco, ya que que lo que quedó en el centro de la polémica es la sospecha del cobro de coimas por parte de Karina Milei. La hermana del presidente, que es secretaria general de la presidencia, es defendida a rajatabla y lo que se discute desde la Casa Rosada es la filtración y no su contenido.

El escándalo estalló cuando se divulgaron los audios de Diego Spagnuolo, titular de la Andis, que fue desplazado de su cargo. Por el caso se investiga a la droguería Suizo Argentina, indicada de tener una posición privilegiada en contratos con el Estado.

Desde el inicio del escándalo, quedó a la luz un fuerte internismo en el Gobierno de Milei y Francos no ha sido ajeno. En las últimas horas debió salir a repudiar el ataque tuitero de Daniel Parisini (a) Gordo Dan al senador Luis Juez por haberse plegado a favor de la asistencia a las personas discapacitadas. Ahora sale a plantear la idea de una operación en el trasfondo de los audios.