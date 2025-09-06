Hoy sábado 6 de septiembre Franco Colapinto salta nuevamente a la pista del circuito de Monza, en el marco del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. El cronograma completo con las actividades del fin de semana para el piloto argentino de Alpine.
Cómo ver el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en vivo online o por TV
Toda la acción del Gran Premio de Italia podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium. Por Fox Sports solo se relatará. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.
Cronograma del Gran Premio de Italia de Fórmula 1
Viernes 5 de septiembre
- Práctica libre 1: Paul Aron corrió en lugar de Colapinto y quedó 20º
- Práctica libre 2: Colapinto salió 20º con un mejor tiempo de 1:21.564
Sábado 6 de septiembre
- 07:30 |Práctica libre 3: Colapinto salió 14º con un mejor tiempo de 1:20.034
- 11:00 | Clasificación
Domingo 7 de septiembre
- 10:00 | Carrera
Una historia intensa y veloz: Monza, 75 veces presente en la Fórmula 1
Por Malva Marani
El Templo de la Velocidad celebra su mítica gloria junto a la Fórmula 1: cuando se desarrolle el Gran Premio de Italia este fin de semana, el evento cumplirá su edición número 75 realizada en el “Autodromo Nazionale Monza”, la misma cifra que este año le hace honor al cumpleaños del Gran Circo. Solo en 1980 no se llevó a cabo allí: aquella temporada se hizo en Imola. ¿Por qué no evocar, entonces, algo de la grandiosa historia del circuito que más veces ofició de escenario de la máxima categoría del automovilismo mundial?
El argentino que busca una butaca en la Fórmula 2: "Cuando venís de abajo es una virtud saber pelearla"
Por Luciana Castro
El piloto argentino Nicolás Martín Varrone, de 24 años, vuelve a las pistas después del verano boreal esperando que le confirmen una vacante en la antesala a la Fórmula 1. Entre tanto, se prepara para las carreras de resistencia, donde también buscará sumarle puntos a la Superlicencia, requisito que exige la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para entrar a competir en la categoría mayor del automovilismo.
La posibilidad de retomar el camino hacia la F1 surgió a finales del año pasado cuando General Motors (GM) la compañía automotriz con la que corre en el Word Endurance Championship (WEC), anunciara para el 2026 su incorporación a la más alta de las competencias, a través de Cadillac.
El ganador del Campeonato Mundial de Resistencia 2023, de las carreras 24 Horas Le Mans y 24 Horas Daytona, busca subirse a un monoplaza que lo lleve a la Fórmula 1.
El campeonato de Constructores de la Fórmula 1 2025
- McLaren 584
- Ferrari 260
- Mercedes 248
- Red Bull 214
- Williams 80
- Aston Martin 62
- Racing Bulls 60
- Sauber 51
- Haas 44
- Alpine 20
Colapinto mejor que Gasly en la Práctica Libre 3
Colapinto mostró este sábado en la Práctica Libre 3 una notable mejora con respecto a lo que había realizado en la prueba del viernes. El argentino, que ayer había terminado en el 20º puesto, quedó esta mañana en el puesto 14.
El piloto de Pilar finalizó la práctica por delante de su compañero de equipo. Superó a Gasly por dos décimas.