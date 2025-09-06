El argentino que busca una butaca en la Fórmula 2: "Cuando venís de abajo es una virtud saber pelearla"

Por Luciana Castro

El piloto argentino Nicolás Martín Varrone, de 24 años, vuelve a las pistas después del verano boreal esperando que le confirmen una vacante en la antesala a la Fórmula 1. Entre tanto, se prepara para las carreras de resistencia, donde también buscará sumarle puntos a la Superlicencia, requisito que exige la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para entrar a competir en la categoría mayor del automovilismo.

La posibilidad de retomar el camino hacia la F1 surgió a finales del año pasado cuando General Motors (GM) la compañía automotriz con la que corre en el Word Endurance Championship (WEC), anunciara para el 2026 su incorporación a la más alta de las competencias, a través de Cadillac.

El ganador del Campeonato Mundial de Resistencia 2023, de las carreras 24 Horas Le Mans y 24 Horas Daytona, busca subirse a un monoplaza que lo lleve a la Fórmula 1.