Milei llegó a la Casa Rosada
El Presidente volvió a trasladarse por vía terrestre desde la Quinta de Olivos.
Encabezará una nueva reunión de Gabinete.
Los gobernadores desconfían de la convocatoria dialoguista de Milei tras la derrota bonaerense
Ni los mas colaboracionistas con la administran libertaria confirmaron la asistencia en medio de críticas al destrato de la Casa Rosada. Fuertes reclamos y exigencias de los peronistas. Los alineados en Provincias Unidas lo definirán en conjunto este viernes en Córdoba. Solo San Juan confirmó que asistirá a la cita del gobierno central.
Tras la derrota, la reacción no avanza
Por Melisa Molina
El reunionismo exacerbado alcanzó a la Casa Rosada desde el día después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. En este caso, el Gobierno mantuvo dos reuniones en las que se avanzó poco y nada en medio de la tensión interna y expresada en redes sociales. A sabiendas de la crisis política, Milei suspendió su viaje a España.
Miércoles de protestas: los jubilados vuelven a marchar
Los jubilados, acompañados de algunos sindicatos y organizaciones piqueteras, marcharán desde el Congreso a Plaza de Mayo para reclamar un aumento para el sector previsional y en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en pediatría, entre otras demandas.
Los jubilados se darán cita, como todos los miércoles, a partir de las 16 en la Plaza Congreso, en una protesta que desde las últimas semanas viene trasladándose a Plaza de Mayo para concluir frente a la Casa Rosada.
El Congreso acelera la investigación de $LIBRA
Por Paula Marussich
El gobierno de Javier Milei sigue acumulando problemas. Al cimbronazo electoral del último domingo en la provincia de Buenos Aires y al escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad se suma ahora la reactivación de la investigación por el Criptogate, que tiene al presidente y a su hermana como protagonistas.
La comisión investigadora, que el oficialismo intentó paralizar, se puso en marcha y resolvió avanzar con una medida de alto voltaje político: citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Las fechas propuestas para recibirla son el 23 y el 30 de septiembre. Si no se presenta, el cuerpo podrá recurrir a la Justicia para que disponga su comparecencia por la fuerza pública.