Miércoles de protestas: los jubilados vuelven a marchar

Los jubilados, acompañados de algunos sindicatos y organizaciones piqueteras, marcharán desde el Congreso a Plaza de Mayo para reclamar un aumento para el sector previsional y en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en pediatría, entre otras demandas.

Los jubilados se darán cita, como todos los miércoles, a partir de las 16 en la Plaza Congreso, en una protesta que desde las últimas semanas viene trasladándose a Plaza de Mayo para concluir frente a la Casa Rosada.