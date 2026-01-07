Omitir para ir al contenido principal
La caída 2-1 dejó al conjunto albiceleste fuera de las semifinales
Argentina no pudo con Suiza y quedó eliminada en la United Cup
Báez venció a Wawrinka, pero las caídas de Solana Sierra ante Bencic y del dobles truncaron la chance de avanzar.
07 de enero de 2026 - 20:18
sebastian baez
Sebastián Báez completó una gran semana en Perth
(EFE/EFE)
Tenis
Sebastián Báez
