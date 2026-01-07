Omitir para ir al contenido principal
La caída 2-1 dejó al conjunto albiceleste fuera de las semifinales

Argentina no pudo con Suiza y quedó eliminada en la United Cup

Báez venció a Wawrinka, pero las caídas de Solana Sierra ante Bencic y del dobles truncaron la chance de avanzar.

PERTH (Australia), 07/01/2026.- Sebastian Baez of Argentina in action against Stan Wawrinka of Switzerland during the quarterfinal match between Switzerland and Argentina at the United Cup tennis tournament at the RAC Arena in Perth, Australia, 07 January 2026. (Tenis, Suiza) EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
sebastian baez Sebastián Báez completó una gran semana en Perth (EFE/EFE)

La nueva carrera por los data centers

America Latina se volvió estratégica para la IA

La adquisición de los derechos por Amazon y MGM marca el paso hacia una posible modernización de "007"

Sydney Sweeney y sus intrigantes declaraciones sobre ser la “chica Bond”

Lionsgate confirma la continuación de su exitosa saga cinematográfica basada en el bestseller de McFadden

Sydney Sweeney regresa con “La empleada”: la secuela del momento

Fabricas En Crisis

Caída de ventas y de producción, despidos y reestructuraciones forzadas

Empresas en crisis de todos los colores

Por Mara Pedrazzoli
Luis Caputo

Con la mirada puesta en el primer vencimiento de deuda del año

El Banco Central volvió a salir a pescar dólares

Pope Leo XIV leads a mass in St Peter's basilica on Epiphany day and for the closing of the Ordinary Jubilee, in The Vatican on January 6, 2026. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

Cierre del Jubileo

León XIV: “Que en vez de la industria de la guerra se afirme la artesanía de la paz”

Por Elena Llorente
A Colombian soldier stands guard at the border with Venezuela in Villa del Rosario, Colombia on January 6, 2026. US forces killed 55 Venezuelan and Cuban military personnel during their stunning raid to capture Nicolas Maduro, tolls published by Caracas and Havana showed on January 6. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

La Cancillería colombiana calificó como injurias y amenazas los dichos de Trump

Colombia defiende su soberanía en una movilización popular y no descarta una respuesta militar

Por Katalina Vásquez Guzmán

“Operación terrorismo absoluto” y operaciones psicológicas contra la Venezuela en revolución

Por Paula Klachko *

Volvió a defender el secuestro de Maduro

El ataque a Venezuela y el petróleo: Milei niega lo que Trump dice a viva voz

El posteo de la expresidenta reconociendo el trabajo del equipo médico

El agradecimiento de CFK

El modelo Milei sigue destruyendo el trabajo

La ola de despidos no tiene fin: 65 trabajadores de Sealed Air, a la calle

“Lo tenían que haber hecho antes"

Nuevo cálculo de inflación: los motivos detrás de la demora del Gobierno

Por Vardan Bleyan

REPO por 3 mil millones de dólares con bancos internacionales

El Gobierno concretó el préstamo para pagar el vencimiento de deuda

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 7 de enero de 2026

La nueva carrera por los data centers

America Latina se volvió estratégica para la IA

Angelina Bala Perdida Navidad

Último parte sobre su salud

La niña herida por una bala perdida en Navidad evoluciona favorablemente

Estuvo desaparecido desde el martes

Tragedia en Entre Ríos: encontraron el cuerpo de un adolescente que se había tirado a nadar al río Paraná y no salió

"Otra vez tierra arrasada"

Incendios en la Patagonia: Máximo Kirchner recordó la importancia de la Ley de Manejo del Fuego

Francia le dio la mano que necesitaba para clasificar

United Cup de tenis: Argentina jugará cuartos de final vs. Suiza

Algeria's forward #27 Adil Boulbina (3L) who scored his team's first goal celebrates with teammates after the Africa Cup of Nations (CAN) round of 16 football match between Algeria and Democratic Republic of Congo at the Prince Moulay El Hassan stadium in Rabat on January 6, 2026. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)

Tremendo final en la Copa Africana

Argelia ganó con un golazo en el último minuto del tiempo extra

FOTO REDES SOCIALES racing nicolas pacheco periodista asesinado

Por la muerte de Pacheco, socio y periodista partidario asesinado en enero de 2013

Racing deberá pagar cerca de 200 millones de pesos