Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura

Del viernes 8 al domingo 10, en el predio de La Rural

Los bibliotecarios del todo el país llegan a la Feria del Libro

Casi 900 bibliotecas populares comprarán libros al 50 % del precio de venta al público. La inversión de este año es de 2.300 millones de pesos.

Silvina Friera
Por Silvina Friera

Últimas Noticias

Del viernes 8 al domingo 10, en el predio de La Rural

Los bibliotecarios del todo el país llegan a la Feria del Libro

Por Silvina Friera
La crisis no distingue colores políticos

Una comitiva de intendentes llevó a la Legislatura el reclamo por fondos libres

Por María Belén Robledo
Pelea por los fondos

Financiamiento universitario: la Corte Suprema revisará la cautelar contra el Gobierno

Grabado en el Maracaná

Shakira presentó Dai, Dai, la canción del Mundial 2026: el video

Exclusivo para

Busca recortar una cuarta parte de la planta permanente

El Gobierno avanza en el desmantelamiento del INTA y abre retiros voluntarios

La República Islámica continúa evaluando la última propuesta de Estados Unidos

Trump ve “muy posible” un acuerdo de paz con Irán aunque mantiene las amenazas

En una audiencia a puerta cerrada en el Congreso

El secretario de Comercio de Trump declaró por sus vínculos con Epstein

Trump, las Malvinas y la Antártida

Por Daniel Kersffeld

El País

Pelea por los fondos

Financiamiento universitario: la Corte Suprema revisará la cautelar contra el Gobierno

De 16 a 29 años

Elecciones 2027: a la CNE le preocupa la baja participación de los jóvenes

La ley ya se encuentra vigente

Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum que presentó el Gobierno

Por Luciana Bertoia y Felipe Yapur
"No ha mostrado el más mínimo arrepentimiento"

Abuelas de Plaza de Mayo repudió la liberación del genocida Eduardo Ruffo

Economía

En medio de la crisis

Otro manotazo de ahogado: Javier Milei anunció un “Súper RIGI”

Para contener la situación social

Aumentó para el Plan Alimentar: los nuevos montos

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 7 de mayo de 2026

La agencia Fitch le subió la calificación a la deuda argentina

Día de alzas en bonos y acciones

Sociedad

Fallo contra Uber, DiDi y Cabify

Los conductores de aplicaciones deberán tener licencia profesional

Por el brote de hantavirus

La OMS pidió que Estados Unidos y Argentina reconsideren su salida del organismo

Este sábado "fondeará" en las aguas de Tenerife

Crucero con hantavirus: antes de embarcar, la pareja que habría iniciado el brote viajó por todo el país, Chile y Uruguay

Por tiempo indeterminado

Paro de colectivos en San Isidro: qué líneas no funcionan

Deportes

Grabado en el Maracaná

Shakira presentó Dai, Dai, la canción del Mundial 2026: el video

A 35 días del inicio

Una plataforma digital transmitirá todos los partidos del Mundial

El lugar del deporte entre los libros

Por Alejandro Duchini
Se presenta en la Feria del Libro la compilación de Gustavo Veiga

Memoria y deporte