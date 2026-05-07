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Se presenta en la Feria del Libro la compilación de Gustavo Veiga
Memoria y deporte
50 testimonios y relatos de personas vinculadas al deporte sobre socios, deportistas e hinchas detenidos y desaparecidos durante la dictadura.
07 de mayo de 2026 - 17:39
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Memorias para construir el futuro, Gustavo Veiga
(Gentileza -)
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