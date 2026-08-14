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Busca evitar cortes de servicios

Un proyecto para paliar la crisis de los endeudados

Con las tarifas cada vez más altas y los salarios más bajos, legisladores bonaerenses plantearon un proyecto para evitar los cortes de suministros.

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