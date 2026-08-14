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El Mundo

Derrota política de ultraderechista

Reino Unido: Nigel Farage ganó pero terminó humillado por el Conde Tacho de Basura

Si bien ganó por amplia mayoría en Clacton y recobró su escaño parlamentario, hubo escasa participación y Farage quedó gravemente herido en sus chances de llegar al 10 de Downing Street.

Marcelo Justo
Por Marcelo Justo
El Conde Tacho de Basura le comió buena parte de los votos a Farage. HENRY NICHOLLS. AFP

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