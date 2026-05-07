Una comitiva de intendentes llevó a la Legislatura el reclamo por fondos libres

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Buscan que se modifique la ley de endeudamiento aprobada en diciembre y reportan un “estado de emergencia”. Los legisaldores pone paños fríos a la demanda.
Por
María Belén Robledo
07 de mayo de 2026 - 19:09
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Encuentro en la Legislatura.
Franco Flexas, Alejandro Rabinovich, Diego Garciarena, Juan Pablo de Jesús, Alejandro Dichiara, Alexis Guerrera, Ruben Eslaiman, Javier Gastón y Maximiliano Suescun.
(Prensa )
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