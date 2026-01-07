Omitir para ir al contenido principal
En 2025 quedó 5.224 millones de dólares en negativo
Fuerte déficit comercial con Brasil
Cayó 19,6 por ciento respecto a 2024. El rojo del volumen operado con el principal socio de Argentina mantiene en alerta a la industria nacional.
07 de enero de 2026 - 21:32
Containers
Argentina quedó en el cuarto lugar como proveedora de Brasil.
(KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Protagonizan “El divorcio del año”
Fabián Vena y Guillermina Valdés: “A mayor crudeza y amoralidad, más humor aparece”
Por
Emanuel Respighi
La nueva carrera por los data centers
America Latina se volvió estratégica para la IA
"No toleraremos que continúe sin respuesta", dijo el jefe del Ejército iraní
Irán promete una respuesta “más contundente” ante las “amenazas” de Estados Unidos e Israel
Exclusivo para
Caída de ventas y de producción, despidos y reestructuraciones forzadas
Empresas en crisis de todos los colores
Por
Mara Pedrazzoli
El último informe de 20225 de la Procuración Penitenciaria Nacional
CABA: Cierre de año con altos índices de sobrepoblación en comisarías y alcaidías
Por
Santiago Brunetto
Nueva caída en la producción de vehículos nacionales.
Los autos cerraron el año marcha atrás
El club cerró las negociaciones por considerar excesiva la suma del pase
River desistió de la contratación de Sebastián Villa
El País
“Operación terrorismo absoluto” y operaciones psicológicas contra la Venezuela en revolución
Por
Paula Klachko *
Volvió a defender el secuestro de Maduro
El ataque a Venezuela y el petróleo: Milei niega lo que Trump dice a viva voz
En defensa de la salud de los trabajadores
LA CGT retoma su ofensiva contra la reforma laboral de Milei
Dijo que "no es un caso de gatillo fácil"
Bullrich y su apoyo al gatillo fácil
Economía
“Lo tenían que haber hecho antes"
Nuevo cálculo de inflación: los motivos detrás de la demora del Gobierno
Por
Vardan Bleyan
REPO por 3 mil millones de dólares con bancos internacionales
El Gobierno concretó el préstamo para pagar el vencimiento de deuda
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 7 de enero de 2026
Sociedad
La nueva carrera por los data centers
America Latina se volvió estratégica para la IA
Tragedia en el Río Paraná, en Entre Ríos
Hallaron el cuerpo de un chico- Clone
San José 1111 no descansa
Persecución y muerte en Constitución
Último parte sobre su salud
La niña herida por una bala perdida en Navidad evoluciona favorablemente
Deportes
Este jueves se enfrentan Real Madrid y Atlético
Barcelona le hizo precio al Athletic: 5-0 en la Supercopa de España
El jugador se incorporó al equipo de Avellaneda
Valentín Carboni: “Vengo en busca de continuidad en Racing”
El defensor había perdido el puesto como lateral por la derecha
Advíncula rescindió su contrato con Boca y se irá al fútbol peruano
La dupla Cavigliasso-Pertegarini y Luciano Benavides, los más destacados
Dakar 2026: ¿cómo les fue a los argentinos en la cuarta etapa?