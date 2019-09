Mientras los docentes mantienen doce cortes de ruta en Chubut, el gobernador pidió que depongan las medidas: "El derecho a huelga es legítimo y yo estoy en deuda como empleador porque no estoy pagando en tiempo y forma, pero les pido encarecidamente a los docentes que tengan un gesto de grandeza y vuelvan a las aulas", dijo Mariano Arcioni, quien terminó de pagar el viernes pasado el salario correspondiente al mes de julio a los maestros de la provincia.



El gobernador dijo esas palabras en una reunión que organizó en la Casa de Gobierno provincial a la que convocó a diputados, intendentes, empresarios y sindicalistas para brindar un informe sobre el contexto financiero. Allí también se refirió a los paros y doce cortes de ruta que están realizando los gremios docentes en las cercanías de Comodoro Rivadavia y que impiden el paso de los trabajadores petroleros: "Le provocan a Chubut una pérdida de 1 millón de dólares diarios en materia de recursos", afirmó.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech), Daniel Murphy, aclaró que se trata de un "corte selectivo, ya que no se permite pasar a ningún equipamiento para la actividad petrolera, y a pesar de todo lo que digan no hemos tenido por parte de los trabajadores petroleros ningún reproche". La explicación del dirigente respondía a la advertencia pública del secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas privado, Jorge "Loma" Ávila, quien aseguró a medios locales que "pasaremos por el piquete por el costado, por arriba o por abajo". Murphy sostuvo que "esas son amenazas que lanzan los 3 o 4 que manejan el poder en Chubut en consonancia con el gobierno provincial, pero no nos van a amedrentar, seguiremos en la ruta hasta que los compañeros decidan lo contrario, lo cual no es para nada fácil por los intensos fríos que estamos pasando".

Además de atraso en el pago de los salarios, hay también en la provincia patagónica una falta de pago de los retroactivos acordados en paritarias. El gobierno provincial anunció que durante este mes se pagarán los salarios de manera escalonada.