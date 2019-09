“Se tiene que hacer justicia por mi hija, por su bienestar, porque ella sufre mucho con esto”, dijo a Página|12 RS, la madre de una de las jóvenes que denunciaron haber sido abusadas sexualmente por Enrique Aybar, intendente de la localidad de Puerta de Corral Quemado, en Catamarca, un cargo para el que busca ser re-reelecto.

La justicia local decidió suspender el juicio que iba a iniciar el martes 3 de septiembre, y organizaciones feministas convocaron a una marcha para hoy. “Venimos luchando tanto, van a hacer siete años. Queremos que se haga justicia”, pidió la mujer.

Organizaciones y amigos de las víctimas convocaron a una conferencia de prensa a las 10 de la mañana frente a la Casa de Gobierno provincial. Luego comenzó la marcha para "exigir justicia por todas las víctimas de Aybar, quien ha abusado y violado sistemáticamente a niñas y jóvenes desde sus diversos espacios de poder como maestro e intendente”.

El juicio contra Aybar, acusado de “abuso sexual simple agravado por la guarda en calidad de autor”, iba a iniciar el martes. Sin embargo, gracias a una presentación de su abogado defensor, Daniel Ortega, se postergó la audiencia. El intendente, que había sido docente y director de una escuela primaria, fue electo en 2011 y ahora busca su segunda reelección como candidato de Juntos por el Cambio.





Abuso de poder y amenazas

RS contó a este medio que en mayo de 2013, cuando su hija tenía 15 años, Aybar les ofreció llevarlas a la ciudad de Catamarca “para hacer un trámite para una beca en el Ministerio de Educación de la provincia”. “Nos trajo con engaños. Nunca pensamos que iba a pasar esto. Mi hija lo conoce desde los 7 años, fue su maestro”, afirmó la madre de la joven.

El intendente persuadió a la adolescente para quedarse solos y la llevó en auto a un hotel alojamiento. Al darse cuenta de dónde estaban, ella empezó a llorar. Aybar la arrastró de los pelos hasta una habitación donde empezó a golpearla. “Me empezó a decir ‘qué te hacés la linda, pelotuda de mierda’, que me saque la ropa”, recordó la chica.

Después de violarla, Aybar la amenazó para que no cuente lo sucedido. “Le dijo que si decía algo la iba a matar a ella y a toda su familia, que nadie le iba a creer”, aseguró RS. A pesar de eso, la chica le confió a su madre lo que había pasado en el hotel alojamiento. “Ella me pidió que no hiciera la denuncia porque tenía miedo, pero con el padre la convencimos. Ella no podía dormir, vivía llorando”, recordó entre lágrimas la madre de la joven.

Hoy la chica no vive más en el pueblo, donde todavía reside su familia. Ella se mudó a la ciudad de Catamarca para continuar sus estudios. “Ella está yendo a la psicóloga, está contenida, pero le resulta muy difícil. Sus profesores y compañeros la apoyan, le dicen que tiene que seguir estudiando”, dijo RS.

Después de la denuncia penal, Aybar estuvo detenido unos días y luego reasumió su cargo. La causa fue elevada a juicio por primera vez en 2015, pero casi queda archivada. Recién en septiembre de 2017 el caso avanzó en la justicia con un nuevo fiscal, Víctor Figueroa. Mientras tanto, RS y su familia organizaron actividades y marchas pidiendo justicia. A este reclamo se sumaron otras mujeres, que también denunciaron haber sido abusadas por Aybar.





La denuncia que dio ánimo a otras víctimas

“Cuando mi hija hace la denuncia, salen otras chicas a denunciar”, explicó RS. De esas jóvenes, agregó, sólo dos pudieron hacer presentaciones judiciales en el departamento de Belén porque otros casos sucedieron hace tantos años que “ya prescribieron”.

“Había otras chicas que no quisieron denunciar. Algunas no se animaron a hablar, a veces por vergüenza”, lamentó la madre. Las dos denuncias radicadas en Belén son de abusos cometidos por Aybar cuando todavía se desempeñaba como docente.

Debido a las movilizaciones y denuncias en su contra, el intendente echó del Municipio al marido de RS y a quienes la apoyaron. “Dejó a toda mi familia sin trabajo y hasta el día de hoy están sin trabajo --señaló la mujer--. (Aybar) se cree el patrón y los que no lo apoyan a él pierden el trabajo”. Puerta de Corral Quemado es un pueblo de menos de mil habitantes y, agregó RS, “el único trabajo que tiene la gente es en la Municipalidad”.









"Si es inocente, ¿por qué ofreció plata para suspender el juicio?"

RS sostuvo que Aybar argumenta que la acusación por abuso es en realidad una maniobra de sus opositores políticos. “Yo digo, si él dice que es inocente, ¿por qué no enfrenta el juicio y da la cara? ¿Por qué pone abogados y abogados y ofreció 300 mil pesos para que se suspenda el juicio de hoy?”, cuestionó la mujer. El abogado defensor presentó un planteo de suspensión de juicio a prueba (probation) en el que Aybar ofrece el dinero y realizar tareas comunitarias. La justicia no hizo lugar a este pedido.

“Yo creo en la justicia de Catamarca, que hay jueces buenos”, aseguró RS. Si bien dijo que no se quiere meter en cuestiones políticas, la mujer se preguntó cómo es que Juntos por el Cambio puede “tener a esa clase de persona como candidato”. “Lo que me duele a mí es que lo tengo que ver todos los días. Se tiene que hacer justicia porque la que tiene la verdad es mi hija”, afirmó.

Informe: Ludmila Ferrer.