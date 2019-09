La décima entrega de los Premios Hugo, que distinguen lo más destacado del teatro musical en el país, se realizó el martes por la noche en la Sala Sinfónica del Centro Cultural Kirchner: Raúl Lavié recibió el Hugo de Platino, Una vez en la vida se consagró como mejor musical y Recuerdos a la hora de la siesta resultó lo mejor de la temporada. Estas dos obras recibieron nueve estatuillas. Fierro y Hair, cinco cada una.



La conducción de la ceremonia estuvo a cargo de Laurita Fernández y Diego Reinhold. El número de apertura retrató la pasión por el musical, con Reinhold y Darío Lopilato encabezando un elenco compuesto por intérpretes del género, bailarines y participaciones especiales. Somewhere, de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim, en versión de Gaby Goldman, con Juan Pablo Schapira al piano y voz de Mery Hernández recordó a los que “se fueron en esta temporada”, según relata el comunicado de la Asociación Civil Premios Hugo.

Otro de los momentos más emotivos fue el cuadro en homenaje a la obra y el legado de Hugo Midón y Carlos Gianni, que hizo hincapié en la vigencia de su material a través de las nuevas generaciones de intérpretes y creadores. En la celebración se realizaron ocho números musicales y se entregaron cuatro placas honoríficas a la trayectoria de Mecha Fernández, Zulema Alcayaga, Vicky Buchino y Adriana Aizenberg. Los Premios Hugo son una iniciativa de Ricky Pashkus y Pablo Gorlero.

Una vez en la vida, con dirección de Julio Panno, fue premiada en los rubros mejor musical, dirección general, dirección musical, adaptación y/o traducción, actuación protagónica masculina y femenina, mejor intérprete masculino y femenino en ensamble y producción integral. Además de ser elegida como “lo mejor de la temporada”, algo que por primera vez sucede con un infantil, Recuerdos a la hora de la siesta fue distinguida también en las categorías de diseño de vestuario y escenografía, musical infantil y/o juvenil, dirección, libro, intérprete femenino y coreografía en espectáculo infantil y/o juvenil y música. El director de este trabajo es Emiliano Dionisi.

Otros de los espectáculos más premiados fueron Hair (coreografía, arreglos musicales, dirección vocal o arreglos corales, revelación masculina y diseño de sonido) y Fierro (mejor coreografía, intérprete masculino en musical off, música original, dirección musical off, intérprete masculino en musical off).

El jurado reconoció también a las siguientes obras: De eso no se canta (music hall, café concert y/o varieté musical), Un mar oculto (mejor libro de musical argentino, espectáculo para un solo intérprete), Serendipia (mejores letras de musical argentino), Cabaret (diseño de luces, maquillaje), Chorus line (mejor actuación de reparto masculina y femenina), Camarera (revelación femenina), Tommy (diseño de luces), Más que real (intérprete femenino en musical off) y Huesito caracú (mejor interprete masculino en infantil/juvenil).

En las categorías de los Hugo federales, los ganadores fueron Guillermo Easdale por El gringo, de Córdoba (mejor intérprete masculino en musical); Melissa de Miguel por La nana del paraguas negro, de Mar del Plata (intérprete femenino en musical); La buena moza por Dementes, de Mendoza (mejor dirección en musical) y Calígula (Rosario) y Dementes (Mendoza) en el rubro mejor musical.